快更新！LINE Pay Money上線 前100萬用戶完成「這」享優惠

LINE Pay 子公司「連加電子支付」推出全新電子支付服務LINE Pay Money，今（3）日正式上線。用戶只要更新LINE應用程式，即可開通LINE Pay Money帳戶。首波推出多重優惠，包括前100萬名用戶完成指定任務，可享3年合作銀行提領零手續費。服務上線後一小時內湧入大量使用者，一度出現系統壅塞，LINE Pay 表示已完成伺服器擴充，目前功能皆已恢復正常。


因應與一卡通公司「iPASS MONEY」服務切割，LINE Pay 介面全面更新。所有用戶需將LINE更新至 15.18.1 以上版本，LINE Pay應用程式更新至 4.9.0 以上版本，才能順利開通LINE Pay Money 帳戶。完成身分確認與金融驗證後即可成為會員。

開通後，原綁定信用卡將自動無縫移轉，無需重新綁定，仍可在全台超過65 萬處LINE Pay支付據點使用。1點折1元的LINE POINTS也全面支援LINE Pay Money，可持續累積與折抵消費。

有民眾也表示下午3點開通後，介面登入不進去，LINE Pay表示，因今天下午3點起，推出新帳戶服務，目前發現服務流量較大，已進行伺服器擴充，系統並無重大問題。如果用戶嘗試使用LINE Pay或LINE Pay App時，連線發生暫時性的錯誤，請耐心等候或請稍後再試。


因流量較大，會有卡頓狀況。（圖／民視新聞）


為慶祝上線，官方推出多項優惠活動。用戶開通帳戶有機會抽中最高88點 LINE POINTS。首次連結指定銀行可獲得儲值金；完成連結合作銀行並進行首次好友轉帳則可再抽最高88元優惠券。最受矚目的是，只要成為前100萬名完成開通、轉帳與付款三項體驗任務的會員，即可獲得合作銀行提領3年0手續費的長期優惠。

LINE Pay同時提醒，部分商店的LINE Pay Money餘額付款功能仍在陸續開放中，若尚未支援，可改以信用卡完成支付。官方也特別呼籲用戶提高警覺，勿點擊來路不明的連結，以避免遭詐騙。


LINE Pay完成開通頁面。（圖／民視新聞）


