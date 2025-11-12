快查帳戶！ 普發現金1萬元今起入帳 失敗也免驚 財政部按步驟教你怎麼處理

財政部宣布「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元已在今天（11/12）起入帳，圖為日前說明記者會。廖瑞祥攝



財政部今（12）日表示，已於11月5日至9日在普發現金官網預登記入帳，並經系統檢核成功的民眾，普發現金1萬元已在今天（11/12）入帳；另外，屬於直接入帳的民眾，普發現金也已經入帳了。按財政部日前估計，已有約千萬人在今天領到1萬元。

財政部說明，民眾凡於預登記期間及11月10日當天完成登記，並經系統檢核成功者，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。

針對目前已例行性領取政府津貼或年金的民眾，包含勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，這類民眾不用做任何登記或申請動作，普發現金將於11月12日直接匯撥至其個人帳戶。

財政部提醒，請民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

如果已預登記入帳，卻沒匯入1萬元的民眾也不用驚慌。「全民+1政府相挺」官網自今年11月13日起開放民眾查詢登記結果，查詢方式係進入官網首頁（https://10000.gov.tw）點選「查詢登記結果」→輸入本人／代領人身分證統一編號或居留證統一證號→輸入發放對象健保卡號→點選確認送出→完成查詢登記結果（一次查詢一位），如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採ATM領現（11月17日開放）或郵局領現（11月24日開放）。

財政部表示，民眾對普發現金作業如有疑問，可撥打1988客服專線（服務時間每日8時30分至18時30分）詢問，或至官網點選「線上客服」，提供智能客服及轉接專人文字客服。

廣告 廣告

財政部再次呼籲，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金相關資訊請以政府網站（https://10000.gov.tw）公布為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。

更多太報報導

「帳戶多了1萬元好開心」1句話藏驚喜 普發現金首批來了快刷簿子

普發萬元入帳倒數！小米雙 11 加碼折上折最高現折兩萬

鳳凰颱風攪局 這3個偏鄉普發現金造冊領取確定延後