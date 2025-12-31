快查生日！這天出生者2026年運勢最旺 這3天是「最強開運日」。圖／劉耀勻攝影

大家正迎接2026年的到來，並祈求新的一年能順利。日本網友近日就瘋傳一份「2026年運勢排名」，對每個生日進行排名，看看你是否能在2026年獲得最佳運勢。

這份「2026年生日運勢排名表」顯示，運勢最好的人是在12月7日出生，其次是2月22日、10月7日、12月1日、11月22日。運勢最差者為4月21日出生，運勢倒數前5名還包括10月8日生、3月27日生、11月14日生、1月13日生。

此外，日本Livedoor也提供2026年「最強開運日」，分別是3月5日、10月1日、12月16日。文章解釋，「最強開運日」要有兩個組成，包括「天赦日」和「一粒萬倍日」。

所謂的「天赦日」，指的是上天赦免一切，被視為是大吉日，對日本人來說，也是結婚的好日子。2026年的天赦日包括：3月5日、5月4日、5月20日、7月19日、10月1日、12月16日。

「一粒萬倍日」是指「一粒稻米能結出萬倍的稻穗」之意，因此這一天所開始的事情，日本人相信最終會帶來萬倍的成果，因此也被認為是一年中的最佳時機。2026年的一粒萬倍日包括：

1月: 1日、2日、5日、14日、17日、26日、29日

2月: 8日、13日、20日、25日

3月: 4日、5日、12日、17日、24日、29日

4月: 8日、11日、20日、23日

5月: 2日、5日、6日、17日、18日、29日、30日

6月: 12日、13日、24日、25日

7月: 6日、7日、10日、19日、22日、31日

8月: 3日、13日、18日、25日、30日

9月: 6日、7日、14日、19日、26日

10月: 1日、11日、14日、23日、26日

11月: 4日、7日、8日、19日、20日

12月: 1日、2日、15日、16日、27日、28日

從天赦日和一粒萬倍日的日子可見，剛好3月5日、10月1日、12月16日是兩個日子都重疊的時候，所以被認為是一年中「最強開運日」。不過7月19日雖然也是天赦日和一粒萬倍日的重疊日，但這一天也剛好碰上一年中的大凶日「諸事不宜」，所以這一天無法算是吉日。

