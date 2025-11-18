快樂健康日義診 400位民眾參加
新方舟國際健康教育、美國亞太裔公共事務聯盟、仁愛醫科大學等，16日聯合舉辦「社區健康日」暨第三屆「快樂健康日」大型義診，數十位中西醫博士為民眾望、聞、問、切，免費解答健康問題，提供針灸體驗、經絡調理、西醫基礎檢測和健康講座，將近400位民眾冒雨參與，受益匪淺。
蒙特利公園市蘭利老人中心當天一早就排起長隊。包括國會議員趙美心、加州眾議員方樹強、蒙市市長楊安立、核桃前市長秦振國均到場支持。趙美心表示，一大早就看到民眾大排長龍等待義診，可見大家對中醫針灸的喜愛，大家對中西醫結合診治的接受度越來越高，這也正是中西醫聯合義診的意義。她特別向主辦單位及醫師代表頒發獎狀，表達感謝。
今年的義診以「感恩、健康、致敬退伍軍人」為主題。新方舟國際健康教育洛杉磯分會會長顧平榮中醫師特別感謝參加義診的醫師們。他說，這次參加義診的都是中西醫領域專家，為每位民眾提供個性化的健康指導。他希望義診拋磚引玉，更多醫師加入義診行列，一起關懷社區健康。他表示，新方舟為普及健康知識製作很多視頻，包括健康小妙招和醫師課程，免費提供民眾，可多加使用。
新方舟國際健康教育會長謝平中醫師表示，很多人生病是因為沒有足夠的健康知識，所以通過義診活動為民眾普及健康知識非常重要。他表示，中西醫最大區別是，西醫以「治點為主」，中醫則注重「整體治療」，比如中風，西醫治療中風恢復緩慢；中西醫結合（尤其是出現手萎縮情況），中醫針灸常常使得中風恢復加快很多，大多數中風約三個月可全面康復。如果沒有中醫治療，很多人可能終身得不到徹底恢復。
很多人害怕針灸，但謝平中表示，針灸沒有副作用，針灸的作用是調節平衡，而且雙向協調，比如高血壓，吃藥的結果通常是要不降低、要不升高，但針灸卻能夠做到高的下降、低的升高，雙向協調，安全有效。他表示，目前針灸的範圍越來越廣，65歲以上年長人士使用越來越多，包括針灸、草藥、拔罐、艾灸等等，期望在不久的將來引入紅藍卡保險。
美國亞太裔公共事務聯盟南加海岸分會主席陳永萍，特別感謝仁愛醫科大學同學們對義診的大力支持。
更多世界日報報導
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
其他人也在看
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 1 天前
「使用瘦瘦針」大腸癌患者5年死亡率減半 BMI高者效果更顯著
被醫界稱為「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，可能不僅有助減重，還與大腸癌死亡率下降有關聯。根據最新研究顯示，使用瘦瘦針的大腸癌患者，5年死亡率僅約15.5%，而未使用者則高達37.1%，差距超過一倍，此發現引發醫學界高度關注。中天新聞網 ・ 1 天前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 1 天前
吃飯順序錯害血糖狂飆！學會這「三步驟」改善代謝 醫師警告勿輕忽！
台灣邁入超高齡社會，長者的健康維持也慢慢成為全民關注的焦點。您知道嗎？對於高齡者來說，「吃飯順序」其實也藏著保健的學問。過去我們常常聽到「先吃菜再吃肉」的建議，認為可以幫助穩定血糖、避免肥胖。不過，日本最新公布的《2025年日本人飲食攝取基準》指出，這項建議雖然沒有錯，但對於高齡者來說，真正需要優先補充的其實是「蛋白質」。研究顯示隨著年齡增加，基礎代謝量與活動量皆逐步下降，導致整體能量需求降低。同時，隨著年紀增加，身體的肌肉量也會逐漸流失。如果沒有足夠的蛋白質攝取，就容易出現「肌少症」。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
全球首例！男子吃漢堡4小時後猝死 蜱蟲引發過敏「無藥可解」
根據美國《福斯新聞網》報導，美國維吉尼亞大學健康中心（UVAHealth）證實，一名紐澤西州47歲男子在食用漢堡後4小時內死亡，成為全球首例因蜱蟲叮咬引發「α-半乳糖症候群」（AGS）致死案例。這種罕見的紅肉過敏症是由「孤星蜱」叮咬所引起，使患者在食用紅肉後出現嚴重過敏反應，最終可能導致致命後果。中天新聞網 ・ 4 小時前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 1 天前
芝麻醬「這樣放」小心變一級致癌物！ 醫嚴厲警告：很多人每天都在吃毒
芝麻醬是許多家庭常備的調味品，但這類製品其實容易受到黃麴毒素污染。根據國際食品安全研究顯示，芝麻及其製品因為富含油脂和蛋白質，為黃麴菌提供良好的生長環境。這種被世界衛生組織列為一級致癌物的黃麴毒素，主要在溫暖潮濕的環境中產生，正好符合台灣的氣候條件。 正確儲存很重要 小心引發健康問題 嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科李翔豐醫師在門診中發現，一位家庭主婦長期有輕微的肝功能異常，但一直找不到明確原因。經過仔細問診後發現，這位患者喜歡用芝麻醬拌麵食用，使用的是從傳統市場購買的散裝芝麻醬，通常一買就是大份量，放在室溫下保存數個月。因此，李醫師懷疑可能與長期接觸低劑量毒素有關，建議她改變食品保存習慣後，肝功能指數逐漸改善。此案例突顯慢性低劑量毒素暴露的風險，李翔豐醫師指出，黃麴毒素不需要大量攝入就可能對健康造成影響，長期累積在體內會對肝臟造成慢性損傷；即使是健康的人，如果經常食用保存不當的芝麻製品，也可能出現肝功能異常，若當毒素干擾肝臟的正常代謝功能，還會影響身體的解毒能力，長期下來可能增加各種肝臟疾病的風險。 使用保存都應注意 過期成分生風險 李翔豐醫師提醒，黃麴毒素主要由黃麴菌產生，這種真菌廣泛存常春月刊 ・ 2 天前
13歲就胖到85kg！可藍自創「柳丁減肥法」狂減35kg 醫警告：種下易復胖因子
藝人可藍以模特兒身分出道，曾出書分享自己從85公斤成功瘦身的經歷，近日上節目《新聞挖挖哇》再度分享細節。她透露，當時使用的是自創的「柳丁減肥法」，花費4年順利地瘦下35公斤，看似相當有效，卻也被醫師指出「容易復胖」。姊妹淘 ・ 17 小時前
吃飯皇帝大！腸胃權威吳明賢拒絕「邊吃便當邊開會」：靠三好一心養生，曝最推薦早餐水果
臺灣成年人當中，約有15%會得到潰瘍。早年醫界普遍認為胃潰瘍與壓力、飲食或體質有關，直至1980年代發現幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，透過篩檢與治療，大幅降低國人胃潰瘍與胃癌發生率。國際胃腸科權威吳明賢指出，許多人仰賴胃藥舒緩胃痛、胃脹氣等毛病，其實該檢討的是飲食習慣：「你有沒有好好吃飯？」身為腸胃科醫師，他給大家最好的建議就是「寧可把食物當藥物吃，也不要把藥物當作食物吃」。幸福熟齡 ・ 22 小時前
「日常4毒」養出癌細胞！醫：少碰降50％罹癌風險 多聊天助排毒
罹患癌症並非偶然，除了基因因素外，飲食與生活習慣同樣決定風險。血液腫瘤科醫師廖繼鼎提到，台灣每3個人中有1人因癌症過世，多數人都很懼怕癌症，不過其實只要避開癌細胞最喜歡的4種養分，分別是糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，有助於降低一半的罹癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
80歲楊麗花健檢沒紅字！養生法大公開 醫：4情形容易喘要小心
80歲「歌仔戲國寶」楊麗花健檢完全沒紅字！不過她自曝唯一的小毛病是「比較容易喘」。醫師表示，80歲了健檢完全沒紅字真的很令人佩服，會有點喘可能是正常衰老情形，但是也提醒，如果喘的症狀是最近才出現，或愈健康2.0 ・ 1 天前
8週逆齡2歲！最強抗老飲食曝光 還能抗發炎、穩定荷爾蒙
飲食可能改變基因老化速度！家醫科醫師鄧雯心表示，研究發現，只要執行8週的飲食生活方案，就可以讓生物年齡逆轉2歲。包括多吃深色菜葉、十字花科蔬菜，每週至少運動5天、每次30分鐘等，都能幫助身體抗發炎、變年輕。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
「3超級食物」助消化、降發炎！營養師揭密：味噌滾5分鐘=好菌死光
發酵食物護腸道、抗發炎，但若烹調方式不當，好菌恐在高溫下全軍覆沒。營養師陳珮淳表示，泡菜、味噌、納豆都是常見發酵食物，不過市售泡菜多已加熱滅菌，好菌含量有限，而味噌中的乳酸菌在85°C以上幾乎無法存活，若經大火滾煮5分鐘，喝到的只是味噌風味鹽湯，建議起鍋前最後1分鐘再放味噌，有助於留住好菌。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
血液如檸檬汁！他自行停用胰島素 血糖飆至850險喪命
一名54歲男子因工作忙碌壓力大，自行停用胰島素一週，結果昏倒在家中，送醫檢查發現血糖飆升至850 mg/dL，為正常值的8.5倍，確診為糖尿病酮酸中毒合併高滲高血糖狀態。中天新聞網 ・ 21 小時前
咖啡＋茶「2：3 黃金比例」曝光！ 研究揭驚人保健效果：降低45%死亡風險
早上一杯咖啡提神、下午一杯茶放鬆，這樣的習慣可能比想像中更健康。最新研究指出，只要掌握咖啡與茶的「黃金比例」與飲用方式，不僅能補充水分，還與更低的死亡風險相關。姊妹淘 ・ 1 天前
「腎絲球腎炎」不痛不癢 尿液變色別輕忽
小張是一名上班族，平時身體健康，某天卻驚覺尿液偏紅，原本以為是吃火龍果造成的，沒想到幾天後泡泡尿不散，顏色更為深沉。就醫檢查發現有蛋白尿和血尿，確診為「腎絲球腎炎」。由於腎絲球腎炎早期幾乎沒有明顯症狀，不少人往往拖到腎功能受損，甚至演變成慢性腎臟病（CKD）才被發現。聯合新聞網 ・ 7 小時前
胃癌從3大死因掉到第8名！根除幽門桿菌可防9成胃癌…權威醫吳明賢：閃重鹹重辣，不如好好吃飯
胃癌曾高居國人十大癌症死因第3名，但過去30多年來，臺灣醫界針對胃癌元兇「幽門螺旋桿菌」發展出有效除菌治療，不僅大幅降低胃潰瘍與胃癌的發生率，更讓胃癌在十大癌症榜一路下滑到第8名。現任台大醫學院院長、胃腸科權威吳明賢指出，單純吃辣吃重鹹並不會導致胃癌，而是幽門桿菌「點火」所造成，因此防範胃潰瘍、胃癌形成，最好方法就是「好好吃飯」。幸福熟齡 ・ 34 分鐘前
天然抗癌大軍！綠花椰菜「菜梗與葉」抗氧化力是花球10倍
在營養醫學的世界裡，「十字花科蔬菜」幾乎可以說是天然界的抗癌大軍，而在這類抗癌選手當中，綠花椰菜無疑是抗癌力最強的代表之一，因為它含有一種研究最多、效果最明確的蘿蔔硫素。中天新聞網 ・ 1 天前