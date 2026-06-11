快樂只是一陣子，幸福要經營一輩子！能夠一起長大的戀人，才能幸福地「一起變老」
你聽說過一種很美的幸福，叫做「一起到老」。 我曾經在路上見過許多「一起到老」的實例，但是能夠真的跟他們好好聊天的，卻是在萬水千山之外的澳洲塔斯馬尼亞島。
「你們在拍片嗎？」滿頭白髮的外國老太太，邊舔著手上的冰淇淋邊問我。我看了她一眼，很確定她是在跟我講話。「是啊！」我回答她，同行的藝人正在前方的冰淇淋店裡拍寫真集。
「你們是來這裡旅遊的嗎？」我問她。這個位於澳洲東南部的島嶼，真的好美，我下次一定要專程來玩。
「我跟先生是退休以後，從雪梨搬來這裡住的。」老太太回答我，在她旁邊的老先生，笑咪咪地跟我點了點頭，然後接過老太太跟她交換的冰淇淋，她說我想吃吃看你那個口味的。
「好棒啊！可以住在這裡。」我羨慕地說。
「是啊，來這裡定居是我的夢想。但是他一直在雪梨工作，我們等到小孩都自立了，然後他也終於退休了，才一起來實現我的夢想。」老太太說。他們帶來的兩隻狗，看起來也有年紀了，一直盯著冰淇淋看，老先生開始餵牠們，她笑咪咪地看著，像看著兩個孩子。
他們看起來在冰淇淋店裡的拍攝應該很順利，我的眼神望向前方，心底正在展現的卻是另一個畫面：
那是當年的一個年輕男孩和女孩，他們從相戀到終於結婚，一個渴望小鎮、一個卻必須留在城市工作，他們是如何找到彼此的平衡點的？然後他們從戀人成為了丈夫和妻子，到後來又成為了父親和母親的角色，隨著那些角色的轉換，被賦予的更艱鉅的責任，他們是如何做到的？他們期許過對方嗎？埋怨過對方嗎？甚至，接受過外在誘惑的挑戰嗎？
我想著這幾十年來，這份愛曾經接受過那麼多生活的考驗，在那些觀念歧異的時刻，也許是透過理性的溝通，甚至也可能發生過激烈的爭吵，有太多人因為爭吵而分開，也有一些人會因為習慣而忽略彼此，可是他們沒有，他們還是可以保持在幸褔的路上一起前進著，將那些陽光跟風雨，都兼容並蓄成歲月裡的「一起走過」，讓那個當年為了他而留在城市的女孩，最後也是他，牽著她的手，用他的餘生圓滿了這個女孩的夢。
「一起到老」一定也是我們的夢想吧！當我們終於遇見了那個彼此喜歡的人，一起擁有了一段快樂的時光，我們以為日子就會這樣過下去了，最後才在那場真相大白裡發現，原來這世上大多數曾經互相喜歡的兩個人，到後來都沒有真的「一起到老」。
因為光靠喜歡並不會讓人「一起到老」，因為人生不會永遠都只發生我們喜歡的事。生命的每個階段，都有它新的學習和挑戰，兩個人要不只喜歡，更要願意一起學習、一起成長，才有可能走過人生的每個階段。才有可能把剛開始喜歡的幼苗，培育成後來繼續長大的幸福。
「快樂」並不困難，那幾乎是所有愛情都會有的開始，你們不會一直延續著相同的快樂，因為你們的下一個階段遲早都會來。你們是因為一起調整、一起努力，終於一起走過了那些挑戰後，才又體會到了新的快樂，那個快樂，才是真正的「幸福」。
快樂只是一陣子，幸福要經營一輩子。快樂只是一場美好的相聚；幸福才是我們這一生的堅定同行。愛的快樂只要兩個人就可以；可是幸福一定是兩顆願意「一起成長」的心，才能夠完成。
這就是我在那個遠方的夕陽的光暈裡，突然看清楚的道理。
我看著拍攝的夥伴們走出來，我跟老太太、老先生說我要走了，他們笑著跟我揮手道別。他們彼此靠著坐在商店門廊下的長條椅上，塔斯馬尼亞島的夕陽跟他們的身體相融成一幅紅色的畫，我想我永遠不會忘記那個美麗的畫面，永遠不會忘記那個畫面背後的道理。
從前，你聽過一種美好的幸福，叫做「一起變老」，可是後來你更喜歡的幸福叫做「一起長大」。因為能夠「一起長大」的戀人，才能夠幸福地「一起變老」。
而你要找的就是那個願意跟你一起努力的人，不只一起變老，還會一起長大，才能把短暫的快樂，經營成永遠的幸福。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
(本文摘自《時間，才是最後的答案》，平裝本出版，角子著)
更多幸福熟齡文章
輔助宣告＝人生被接管？「馬英九眼眶紅了」…過來人推3層保護網：當長輩脆弱時，為他守住安全與尊嚴
退休後日子變輕鬆，整個人卻垮了？有人60歲就老了，有人80歲還在發光…醫揭4關鍵：別讓心先退休
奉行168斷食卻瘦不下來？63歲名醫體重90→78kg、三高也消失，「1飲食法」讓身體重開機
其他人也在看
水利署：全台供水穩定至9月底 保有一個月安全蓄水量
公共用水可穩定供應至9月底，並保有一個月的安全蓄水量；特別是這波梅雨帶來連日大雨，烏山頭水庫、曾文水庫等水位持續上升，約以每小時2公分的速度上升，而南化水庫蓄水量也在上升中，有助於穩定台南、高雄的水情。
總統提名監察院長陳永興、副院長王榮璋 監委提名名單一次看
第六屆監察委員任期將於7月31日屆滿，監察委員提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天（11日）上午宣布，總統賴清德提名前任台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名27人擔任監委。總統府將把提名咨文送交立法院，期待全體被提名人獲得立院同意，懇請立法院恪盡憲法忠誠義務，以客觀角度審視所有被提名人，維持憲政機關監察院的正常運作。
Google砸800億拚AI！「這4檔躺著賺」台積電也上榜
生活中心／周孟漢報導全球人工智慧（AI）基礎建設大戰進入白熱化，科技巨頭正瘋狂砸錢擴充運算能力！近日有外媒指出，Google 母公司 Alphabet 已獲得巴菲特旗下波克夏公司，高達 100 億美元的投資，未來將透過股權融資籌集 800 億美元衝刺 AI 設備，在這波資金狂潮下，全球半導體供應鏈將有「4 大贏家」直接受惠，除了穩坐霸主的輝達、博通之外，護國神山台積電以及今年狂飆 250％ 的黑馬大廠邁威爾（Marvell Technology）都將迎來長線大噴發。
台股跌76點收43149點 台積電收平盤2250元
美國與伊朗緊張情勢再起，增添市場不確定性。台北股市今天（11日）早盤一度重挫逾1200點，最低觸及42006.39點，險守42000點整數關卡；隨著低接買盤強力湧進，指數跌幅縮減，終場加權指數收在43149.46點，下跌76.08點，跌幅0.18%，留下長下影線，成交值新台幣1兆2579.75億元。
把球迷當韭菜？世界盃18萬張門票滯銷、決賽一張天價27萬！連地主美國都賣不動，砸重金拚足球的沙國竟淪剩票王
2026年美加墨世界盃將於台灣時間6月12日凌晨點燃戰火。國際足總（FIFA）原本指望靠著北美市場刷新票房紀錄，不料開踢前夕卻踢到鐵板。根據英國《金融時報》最新分析，目前官方轉售平台上仍有高達18萬張小組賽門票滯銷，近一個月的轉售價格中位數更暴跌20%。這波銷售危機主因在於FIFA將票價推向歷史新高，試圖狂捲超過30億美元收益，不僅引發球迷強烈反彈，更導致各......
教宗親赴巴塞隆納！為全球最高教堂「聖家堂」新塔祈福
教宗 Leo XIV 於週三抵達西班牙巴塞隆納，為知名地標聖家堂（Sagrada Familia）甫完工的巨型塔樓主持祈福儀式。這座由建築大師高第設計的傑作，目前已成為全球最高的教堂，吸引數百萬信徒與遊客關注。
中華職棒》「恰恰」領隊時代來臨 中信兄弟切莫心急【小記專欄】
彭政閔時代的中信兄弟，會很有希望，但切莫心急。中信育樂股份有限公司6月2號發佈新聞稿，原任二軍總教練兼農場主管的彭政閔，即日起升任領隊，原任領隊劉志威不再兼任，專心擔任中信育樂營運長職務。
申請入學放榜！淡江缺額446人居冠 銘傳421人次之、台大也有188個名額沒招滿
[Newtalk新聞] 115學年度大學申請入學今（11）日上午9時公告分發結果。根據大學甄選入學委員會統計，今年共有7823個缺額，較去年減少373個，創下近5年新低；不過，包括台灣大學在內，多所國立大學仍出現超過百人的缺額情況。 甄選會表示，今年共有64校參與申請入學招生，提供5萬450個名額，整體分發率達56.31％，創下近4年新高。缺額數則降至7823個，較去年的8196個減少373個，為近5年最低。 根據甄選會統計，今年缺額最多的學校為淡江大學，共446個名額未招滿；銘傳大學以421個缺額居次。國立嘉義大學則有325個缺額，排名第三，也是今年少見擠進缺額前三名的國立大學。 其他缺額較多的學校包括文化大學298個、輔仁大學294個、東吳大學278個、中山醫學大學221個及靜宜大學204個。 在國立大學方面，嘉義大學缺額325個最多，其次為成功大學237個、中興大學216個。其餘缺額超過百人的學校還包括台灣大學188個、政治大學183個、東華大學178個、台北教育大學148個、台南大學136個及陽明交通大學135個。 值得注意的是，今年除部分私立大學缺額數仍偏高外，多所國立大學也
屏東騎士"整包垃圾"直接丟別人家 受害住戶抓包質問
南部中心／洪明生、鄭博暉 屏東報導屏東市崇武里有民眾，發現住家前，經常有整包的垃圾被亂丟，調出監視器這才發現，竟然都是同一名騎士經過，就故意丟包垃圾，住戶忍無可忍，終於等到騎士又出現，當面活逮質問。
女騎士撞倒路邊機車 留道歉紙條+3000元現金
社會中心／黃國誠 黃啓豪 台北報導撞倒路邊機車，雖然留了三千元、才離開，還是涉及肇逃！台北市敦化南路巷子裡，一名女騎士停車過程，不慎撞倒一旁摩托車，導致對方機車側殼、後輪上蓋受損，車牌嚴重變形，初估修車費三千五起跳，肇事騎士留下道歉紙條，外加三千元現金，但這已經違反道交處罰條例，警方將通知到案。
黃山料遭網紅酸「書史上最難看」、「內容公設比超高」 本人發聲：不計較，是一種停損
34歲台灣作家黃山料的著作常蟬聯誠品書店年度暢銷冠軍，但近日被閱讀系YouTuber「多米多羅」拍片公審文筆爛、利用大量留白與無意義的標點符號來填充篇幅等，更直言「黃山料的書根本史上最難看」，引發討論。對此，黃山料昨（10）日晚間發文表示，若回應，只是讓自己陷入惡人造的局，安靜的離開，保持界線，好好過日子，才是對惡意最好的處置。多米多羅5日發布新片「黃山......
不只柯文哲！蔡正元入獄2月首度發聲 數十人探監名單曝光「他現役最大咖」
前立委蔡正元因涉及「三中案」中影股權交易爭議，被認定侵占阿波羅公司資產約2.8億元，判刑3年6月定讞，並於今年3月底在台北地檢署報到後，被發監執行，隨即搭乘囚車移送至位於桃園龜山的台北監獄服刑。入獄2個多月後，蔡正元今（11）日在臉書首度發聲，談及「牢獄囚室」的最新狀況；蔡正元對包含立法院長韓國瑜、前民眾黨主席柯文哲及多名立委，表示感謝他們的探望，他也提到，......
傳播系沒死！大學申請「招生率增幅」稱霸19學群 世新曝背後「這原因」
AI、半導體熱潮席捲大學選系市場之際，「大眾傳播」卻悄悄成為年輕一代的新選擇。115學年度大學申請入學統一分發結果顯示，「大眾傳播學群」招生名額使用率達85.57%，較去年增加5.92%，增幅居19學群之冠；其中大眾傳播名校世新大學招生名額使用率更增加12.23％，該校教務長賴正能研判，此與近年影音、自媒體等數位內容產業興盛有關。
大陸啟動「近海治理」模式 台灣海峽恐越來越少出現
大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」10日晚間發文指出，大陸啟動「近海治理」模式，意味「台灣海峽」將不再構成兩岸分隔線，也會越來越少出現。（葉柏毅報導） 「玉淵譚天」帳號在文中指出，大陸海事海上交通專
習近平訪北朝鮮！金正恩獲核地位默許，中朝各取所需
中國國家主席習近平近日訪問平壤，與北朝鮮領導人金正恩舉行高峰會。分析指出，雙方在此次會晤中各取所需，金正恩成功避開去核化議題，提升了國際地位；習近平則成功拉攏北朝鮮，藉此抗衡俄羅斯在當地的影響力。
徐乃麟甘願當「地位最低鏟屎官」 揭媽媽痛心喪犬：比爸爸離世還難過
徐乃麟11日宣布接下新節目《今天誰帶路》，帶著愛犬西高地白梗「波波」與「曼曼」全台走透透，展現有別於大眾既定印象中「犀利」的他。他透露，多年前就曾想製作寵物節目，這回終於成功圓夢，也揭露私下擔任毛孩專屬鏟屎官溫的一面。
印度洋海底發現大面積鯨墓地，可追溯至500多萬年前
印度洋東南部深約7公里處發現了一個長約1200公里的巨大鯨墓地。
不是膽固醇！快抽血測「它」防心梗、中風：吃清淡、運動也沒用
健檢報告常有三酸甘油酯、低密度膽固醇（LDL，或稱壞膽固醇）等數據，但醫師林軒任表示，美國心臟學會血脂最新指南提到，一個很少人聽過的名字：脂蛋白(a)。該指南建議，每位成年人一生中至少應測量一次脂蛋白(a)，作為「動脈硬化性心血管疾病」的風險評估，以預防心血管疾病。
台積電遭控侵權！經濟部持續關注後續發展
全球晶圓代工龍頭台積電捲入美國專利侵權爭議，最嚴重的情況下，晶片恐無法進口美國，對此我經濟部表示，政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場之穩定營運與供應鏈韌性。
40歲才投資來得及嗎？房貸、小孩、長輩三頭燒…每月存那幾千有用？50歲的底氣，是「無感期」撐起來的
編按：很多人剛開始接觸理財時，最容易被吸引的，往往是那些快速翻倍的故事。有人幾年內資產暴增，也有人靠著一波行情提早退休。但對大多數普通上班族來說，真實的理財，更像一段很安靜的長跑。 每天照常上班、存錢、投資，帳戶慢慢增加，卻感受不到太大的改變。那種「明明很努力，卻看不出差別」的感覺，也許才是複利最真實的樣子。 理財不是暴富劇本，而是一場長期幾乎沒有回應的累積，你以為沒在前進，其實只是在還看不見成果的階段；很多人不是賺不到，而是撐不到。