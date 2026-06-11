快樂只是一陣子，幸福要經營一輩子！能夠一起長大的戀人，才能幸福地「一起變老」

你聽說過一種很美的幸福，叫做「一起到老」。 我曾經在路上見過許多「一起到老」的實例，但是能夠真的跟他們好好聊天的，卻是在萬水千山之外的澳洲塔斯馬尼亞島。

「你們在拍片嗎？」滿頭白髮的外國老太太，邊舔著手上的冰淇淋邊問我。我看了她一眼，很確定她是在跟我講話。「是啊！」我回答她，同行的藝人正在前方的冰淇淋店裡拍寫真集。

「你們是來這裡旅遊的嗎？」我問她。這個位於澳洲東南部的島嶼，真的好美，我下次一定要專程來玩。

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「我跟先生是退休以後，從雪梨搬來這裡住的。」老太太回答我，在她旁邊的老先生，笑咪咪地跟我點了點頭，然後接過老太太跟她交換的冰淇淋，她說我想吃吃看你那個口味的。

「好棒啊！可以住在這裡。」我羨慕地說。

「是啊，來這裡定居是我的夢想。但是他一直在雪梨工作，我們等到小孩都自立了，然後他也終於退休了，才一起來實現我的夢想。」老太太說。他們帶來的兩隻狗，看起來也有年紀了，一直盯著冰淇淋看，老先生開始餵牠們，她笑咪咪地看著，像看著兩個孩子。

他們看起來在冰淇淋店裡的拍攝應該很順利，我的眼神望向前方，心底正在展現的卻是另一個畫面：

那是當年的一個年輕男孩和女孩，他們從相戀到終於結婚，一個渴望小鎮、一個卻必須留在城市工作，他們是如何找到彼此的平衡點的？然後他們從戀人成為了丈夫和妻子，到後來又成為了父親和母親的角色，隨著那些角色的轉換，被賦予的更艱鉅的責任，他們是如何做到的？他們期許過對方嗎？埋怨過對方嗎？甚至，接受過外在誘惑的挑戰嗎？

我想著這幾十年來，這份愛曾經接受過那麼多生活的考驗，在那些觀念歧異的時刻，也許是透過理性的溝通，甚至也可能發生過激烈的爭吵，有太多人因為爭吵而分開，也有一些人會因為習慣而忽略彼此，可是他們沒有，他們還是可以保持在幸褔的路上一起前進著，將那些陽光跟風雨，都兼容並蓄成歲月裡的「一起走過」，讓那個當年為了他而留在城市的女孩，最後也是他，牽著她的手，用他的餘生圓滿了這個女孩的夢。

「一起到老」一定也是我們的夢想吧！當我們終於遇見了那個彼此喜歡的人，一起擁有了一段快樂的時光，我們以為日子就會這樣過下去了，最後才在那場真相大白裡發現，原來這世上大多數曾經互相喜歡的兩個人，到後來都沒有真的「一起到老」。

因為光靠喜歡並不會讓人「一起到老」，因為人生不會永遠都只發生我們喜歡的事。生命的每個階段，都有它新的學習和挑戰，兩個人要不只喜歡，更要願意一起學習、一起成長，才有可能走過人生的每個階段。才有可能把剛開始喜歡的幼苗，培育成後來繼續長大的幸福。

「快樂」並不困難，那幾乎是所有愛情都會有的開始，你們不會一直延續著相同的快樂，因為你們的下一個階段遲早都會來。你們是因為一起調整、一起努力，終於一起走過了那些挑戰後，才又體會到了新的快樂，那個快樂，才是真正的「幸福」。

快樂只是一陣子，幸福要經營一輩子。快樂只是一場美好的相聚；幸福才是我們這一生的堅定同行。愛的快樂只要兩個人就可以；可是幸福一定是兩顆願意「一起成長」的心，才能夠完成。

這就是我在那個遠方的夕陽的光暈裡，突然看清楚的道理。

我看著拍攝的夥伴們走出來，我跟老太太、老先生說我要走了，他們笑著跟我揮手道別。他們彼此靠著坐在商店門廊下的長條椅上，塔斯馬尼亞島的夕陽跟他們的身體相融成一幅紅色的畫，我想我永遠不會忘記那個美麗的畫面，永遠不會忘記那個畫面背後的道理。

從前，你聽過一種美好的幸福，叫做「一起變老」，可是後來你更喜歡的幸福叫做「一起長大」。因為能夠「一起長大」的戀人，才能夠幸福地「一起變老」。

而你要找的就是那個願意跟你一起努力的人，不只一起變老，還會一起長大，才能把短暫的快樂，經營成永遠的幸福。

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(本文摘自《時間，才是最後的答案》，平裝本出版，角子著)





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