快樂天堂基金會邀您認養幸福年餐陪弱勢圍爐過好年

快樂天堂基金會，號召各界伸援手、認養「幸福年餐」，陪弱勢圍爐過好年！（圖：李河錫攝）

快樂天堂基金會，為關懷弱勢族群、傳遞社會溫暖，從即日起推出「第12屆寒冬圍爐、千人饗宴」公益活動，邀請社會各界加入認養「幸福年餐」的行列；預定1月25日、在「社頭果菜市場」席開300桌，將邀請3千名低收入戶、貧困獨老、街友及邊緣戶提前圍爐、迎新年。

在彰化縣成立的「快樂天堂基金會」，長期關懷海內外弱勢族群，還跨國舉辦國際義診、推展國民外交；眼看即將過農曆年，為關懷弱勢族群、傳遞社會溫暖，從即日起推出「第12屆寒冬圍爐、千人饗宴」公益活動。

快樂天堂基金會董事長、也是現任彰化縣議員張雪如表示，「寒冬圍爐、千人饗宴」活動，12年來從不間斷，而且越辦越盛大，慈善會志工隊成員已大幅增加到近600名；今年「寒冬圍爐」，依然籲請社會各界和善心人士，都能加入認養「幸福年餐」的行列；每桌約5千元，預定1月25日、在「社頭果菜市場」將席開300桌，將邀請中部地區、約3千名低收入戶、貧困獨老、街友及邊緣戶能夠提前圍爐、歡喜迎新年！也感謝「員榮醫療體系」已率先認養30桌。

陪弱勢圍爐過好年！快樂天堂基金會號召各界伸援手、認養「幸福年餐」，將席開300桌！（圖：李河錫攝）

張雪如董事長表示，雖然每年募款都很艱辛，但仍然堅持努力來籌辦，希望讓每年都在引頸期待的弱勢家庭，在寒冬中也能過一個好年！感謝各界熱心支持，以及600名慈善會志工，有錢出錢、有力出力，以實際行動來傳遞愛與關懷，讓每位到場者都能感受到各界的溫暖與尊重；未來將持續秉持「陪伴弱勢、溫暖社會」的宗旨，結合更多社會善的力量，讓寒冬不再寒冷，讓希望與愛心在社會中持續發光、發熱。（李河錫報導）