



為關懷弱勢族群、傳遞社會溫暖，快樂天堂基金會於民國今年1月25日，在彰化縣社頭果菜市場隆重舉辦第十二屆「寒冬圍爐，千人饗宴」公益活動，邀請彰化縣低收入戶、貧困獨居老人、街友及邊緣戶，社會機構共襄盛舉，預計現場席開300桌，招待約3,000位弱勢朋友，一同圍爐迎新年。

快樂天堂基金會董事長張雪如表示，「寒冬圍爐，千人饗宴」活動至今已連續舉辦12年，年年不間斷，每桌餐費約新臺幣5,000元，並提供禮券、電視等摸彩品、大型紀念品，所有經費皆來自社會各界善心人士與企業的愛心捐助。

快樂天堂基金會「寒冬圍爐、千人饗宴」 600位志工陪伴弱勢過好年

為了圍爐不中斷，今日舉辦募款記者會，員榮醫院率先拋磚引玉認捐30桌，雅頓髮型也加入響應行列認捐20桌。雅頓髮型創辦人楊儒堅表示，每年看到千人圍爐的新聞都深受感動，自家成立的「雅頓關懷慈善會」秉持回饋社會理念，今年決定義不容辭加入行列，「讓更多人感受到過年的溫暖，是最值得做的事。」

本次活動共動員近600位慈善會志工隊志工，從場地佈置、引導入席、餐點服務到貼心陪伴，全程投入服務弱勢受贈戶。志工們以實際行動傳遞關懷，讓每位到場者都能感受到尊重與溫暖。

快樂天堂基金會強調，未來將持續秉持「陪伴弱勢、溫暖社會」的宗旨，結合更多社會力量，讓寒冬不再寒冷，讓希望與愛心在社會中持續發光。

