快樂婦老年憂鬱情緒突變藥物治療3個月恢復元氣

65歲王女士平時在家含飴弄孫，到菜市場快活穿梭，與鄰居天南地北串門子，生活充實愉快。然而，在家中至親過世後，她變得情緒憂鬱，吃不下、睡不好，常抱怨頭暈疲倦，擔心成為兒女的負擔，幾乎整天待在家中，過去喜歡的電視節目與逛菜市場活動也少了興致，與往日判若兩人。兒女相當擔心，勸說多次後至精神科門診就醫，接受藥物治療3個月後，逐漸露出笑容，恢復元氣。

成大醫院精神部醫師李佳寧說明，感到悲傷和偶爾情緒低落是正常的現象。然而，持續性的憂鬱情緒並非老化過程中的正常表現。衛生福利部調查發現，台灣人平均每10人就有1人罹患憂鬱症，而65歲以上盛行率更高達16.7%，相當於每6名長者就1人有憂鬱症。老年憂鬱指60歲後第一次出現憂鬱症狀的情形。

李佳寧指出，老年憂鬱的症狀包括持續悲傷、焦慮或空虛的情緒，對過去感興趣的事物失去熱情，精力下降或容易疲倦，行動或說話速度變慢，專注力下降、記憶力變差或難以做決定，負向思考，睡眠困難，食慾欠佳等表現。長者的憂鬱症有時不容易察覺，部分長者不以悲傷為主要表現，而是感到情緒麻木、對事物失去興趣，或較少主動表達自身的感受；也可能以身體症狀呈現，例如身體疼痛、頭痛、全身無力或消化不適等情形。

長者罹患憂鬱症狀的因素相當多元，大腦功能的變化可能會影響情緒，而引發憂鬱；也常見在經歷重大生活事件後出現憂鬱，例如罹患嚴重疾病或摯愛親友過世；部分長者在未出現明確壓力或打擊事件時，仍可能發生憂鬱症。但研究顯示台灣中高齡憂鬱症就醫率偏低，未主動尋求治療的原因可能來自於對憂鬱症認知不足、不了解憂鬱症需要醫療介入，或是擔心汙名化。老年憂鬱症治療包括心理治療、抗憂鬱藥物、重複經顱磁刺激術等多元方式，建議盡早就醫，與醫師討論合適的治療策略。