「快樂宴」造謠大翻車 北市議員侯漢廷另案告青鳥又踢鐵板

北市議員侯漢廷告發青鳥散佈謠言，法院裁定不罰。翻攝侯漢廷臉書

高雄王姓男子今年7月在社群平台分享多張相關圖卡，包括「藍營縣市超徵稅收、有望補貼市民」、「藍營最快下週提案廢潛艦」等，引發台北市議員侯漢廷不滿，認為王男散布不實資訊蓄意帶風向報警提告，但高雄地院簡易庭審理後認定王男貼文屬個人意見表達及評論，不構成違反社會秩序維護法，裁定王男不罰。

台北市議員侯漢廷今年8月間指控經濟部長郭智輝在川普公布台灣對等關稅當天參加「快樂宴」並停留3小時，事後大翻車被證實是烏龍爆料，侯並在社群媒體拍攝影片坦承未嚴謹查核，向郭智輝鄭重道歉並會承擔全責。事實上，就在侯烏龍爆料「快樂宴」前不久，他自己就在臉書發文指稱有青鳥張貼不實圖卡，惡意散佈謠言，將會報警告發，結果卻踢鐵板。

廣告 廣告

法院裁定指出，今年7月間臉書上流傳多張「藍營最快下週提案廢潛艦」、「藍營縣市超徵稅收，有望補貼市民」等截圖，引發北市議員侯漢廷不滿，在個人臉書發文譴責，稱有青鳥惡意造謠、毫無底線，「明知為錯誤訊息仍故意散播」。他表示不要求對方刪文，將直接報警以違反社維法提告。

北市警信義分局受理後查出張貼截圖的王男身份，將案件移到高雄。王男到案時強調，圖卡內容源自當時網路上的討論與政治新聞，他也有標註為「網路消息」或引述他人評論，並非憑空杜撰，主張自己只是整理網路輿論，並加入個人觀點。

高簡易庭法官審理認為，王男貼文屬個人意見表達及評論，並非以具體事實宣稱方式誤導民眾，屬言論自由保障範疇，因此裁定不罰。



回到原文

更多鏡報報導

錄音檔曝光！前名模涉侵占公益款「300萬交保」遭卡 書記官：檢察官有裁量

「仙塔律師」主張偵訊筆錄無效！控檢方沒講清楚罪名 呼救3大法學者作證

新北檳榔攤驚爆恐怖虐兒 家暴母掃把痛打、單手抓臂重摔女童！畫面曝光