快樂志工母女檔 開美髮店菩薩招生

彰化慈濟志工王鳳寧，受證10多年，高齡83歲的媽媽認同慈濟，今年參加委員培訓，母女倆一起付出，開美髮店的王鳳寧，在店內裡放竹筒邀約客人共善，把握分秒不空過。

一早到彰化靜思堂做福田，57歲的王鳳寧仔細刷洗廁所，不怕髒也不嫌累。

慈濟志工 王鳳寧：「(希望)用這個化妝室的人，他會感覺我們這邊的道場，都是很乾淨的。」

打掃環境擦拭心田，王鳳寧最感恩的，是83歲的媽媽受到影響，今年培訓委員，母女倆一起付出。

慈濟志工 王鳳寧：「媽媽也年紀大了，可以把握因緣來，發揮她的良能。」

王鳳寧的媽媽 莫素珠：「我蹲不太下去，站久也是會痠，做完感覺歡喜啊。」

做完福田，跟大家一起做勇健操，動一動，身心更輕安自在。

王鳳寧的媽媽 莫素珠：「做一做流汗完比較輕鬆，腰動一動也比較好。」

母女倆做慈濟，感情更緊密，回到家，王鳳寧準備工作，她經營美髮店多年。

慈濟志工 王鳳寧：「像我工作時間這麼長，我沒辦法就是一直出去，招募會員或什麼的，可是客人來，他就是菩薩走進來，我不用走出去 然後進來，我就可以跟他分享慈濟。」

美髮店擺放竹筒，大愛台頻道始終開著，從學生時代就來剪頭髮，林祐安今年29歲，聽王鳳寧分享慈濟好多年，跨出了第一步，從做福田開始。

美髮店客人 林祐安：「一些工作上的煩惱，或者人生上的煩惱，有一些不同的轉念。」

把職場當作道場，王鳳寧積極行善，慈濟路上現在有媽媽陪伴更加圓滿。

