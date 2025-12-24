快樂歌手樂團熱情演出 八德榮家迎來豐盛藝文饗宴

【民眾新聞葉柏成桃園報導】八德榮家為豐富住民生活並傳遞社會關懷，日前由張國青帶領的快樂歌手樂團公益表演團隊熱鬧演出，為住民長輩帶來一場充滿歡樂與溫情的藝文饗宴。許多住民表示，能在榮家欣賞現場表演，不僅身心放鬆，也感受到來自社會各界的關懷與陪伴。

八德榮家酆世俊主任感謝張國青及全體表演團隊、魔術師黃信凱熱心公益，透過音樂、舞蹈與魔術表演為長輩帶來精神慰藉。未來也將持續結合社會資源，辦理多元藝文活動，營造溫暖、有活力的頤養生活環境。

《圖說》快樂歌手樂團歌手與八德榮家住民同樂歡唱。〈八德榮家提供〉

他指出，公益演出內容多元精彩，由歌手搭配現場演奏輪番獻唱多首經典歌曲，旋律熟悉、情感真摯，引發長輩共鳴，也帶來活力十足的舞蹈演出，現場氣氛熱絡。此外，常年投身公益活動、同時也是國軍心輔講師的魔術師黃信凱先生，特別為長輩帶來精彩的魔術表演。

《圖說》慰勞榮民同樂表演。〈八德榮家提供〉

此外，透過近距離互動與巧妙手法，讓長輩驚呼連連、笑聲不斷，不僅帶來歡樂與新奇體驗，也在輕鬆氛圍中傳遞正向能量，為活動增添亮點。演出過程中，長輩們隨著音樂輕聲哼唱、拍手互動，臉上洋溢著笑容，現場充滿溫馨與歡樂。