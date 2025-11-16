「快樂物質」血清素竟與癌症有關？ 研究揭可能機制

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學新聞網站《Science Alert》報導，長期被視為「快樂化學物質」的血清素(Serotonin)，可能在癌症發展中扮演另一種意料之外的角色。科學家指出，這項機制並非來自血清素在大腦中調節情緒的功能，而是牽涉到血清素在身體其他部位的作用方式。

根據報導，人體內將近95%的血清素由腸道細胞製造，之後進入血液，影響肝臟、胰腺、肌肉、骨骼、脂肪組織及免疫細胞等多個系統。科學家指出，腸道血清素參與調節血糖、控制體溫、促進食慾、維持骨骼健康、加速傷口癒合，甚至支援免疫功能，其作用遠比調節情緒來得廣泛。

2019年，紐約西奈山伊坎醫學院研究團隊發現，血清素能進入細胞並直接與DNA接觸，與控制基因開關的分子結合，進而啟動特定基因。後續研究在腦部、肝臟與胰臟的癌細胞中，都觀察到血清素會開啟與癌症生長相關的基因。

文章作者、愛爾蘭利默里克大學博士後研究員斯坦利(Jeremiah Stanley)指出，他與研究同僚目前正在分析血清素與DNA的結合位置，以釐清其如何影響癌症相關基因，期望為未來的「表觀遺傳學療法」(Epigenetic therapies)提供基礎。

此類療法的目標，是在不改變DNA序列的前提下，直接調控基因活性，讓癌細胞中的有害基因關閉、有益基因啟動。報導指出，未來也有可能透過飲食、維持健康腸道微生物群，或使用「選擇性血清素再攝取抑制劑」(SSRIs)等藥物來管理體內血清素，阻止其進入細胞產生作用。SSRIs會阻斷細胞吸收血清素的通道，使血清素無法接觸DNA。

報導強調，大腦血清素與腸道血清素的運作大致獨立，因此影響情緒的腦部血清素並不會驅動癌症生長。服用SSRI類抗憂鬱藥物(如喜普妙 Celexa、樂復得 Zoloft)的患者，也無需擔心藥物可能促進癌症。

相反地，初步研究指出SSRIs甚至可能對部分癌症具有正面效果，但報導提醒，這項觀察仍需大型臨床試驗確認。

未來將此基礎發現轉化為臨床治療，仍須克服三大挑戰：首先是釐清血清素與癌症基因的精確作用靶點；其次是開發能將藥物精準送達的遞送系統；最後則是必須通過人體臨床試驗，驗證其安全性與有效性。研究人員總結，全面掌握血清素的多重角色，是未來開發精準療法的關鍵前提。

