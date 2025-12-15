快樂荷爾蒙四大天王 讓人感到幸福興奮被愛包圍
要怎麼樣感到幸福、興奮或被愛包圍呢，其實背後有快樂荷爾蒙四大天王默默運作，他們就是——腦內啡、血清素、多巴胺、催產素，掌管著我們的情緒、壓力與幸福感，讓每天的生活更有能量也更有愛。
快樂荷爾蒙 四大天王 腦內啡（Endorphin） 又被稱作「天然止痛劑」 能對抗壓力與焦慮 減輕疼痛 讓人心情放鬆 感到幸福愉悅 想增加腦內啡 可以透過： 大笑、看喜劇、規律運動、芳香療法 或吃點黑巧克力（濃度70%以上）
血清素（Serotonin） 是我們的「情緒穩定劑」 能穩定情緒 增進愉悅感 讓心情更放鬆也更好眠 想提升血清素 可以透過： 曬太陽、冥想靜心、親近大自然 規律運動與早睡早起 都能讓幸福感上升
多巴胺（Dopamine） 就是那個讓人有「動力」的關鍵荷爾蒙 當我們完成任務或得到回饋時 多巴胺就會飆升 讓人感受到成就與滿足 想讓多巴胺更旺盛 可以透過： 設立小目標、做自己喜歡的事 享受過程、保持充足睡眠 都有幫助
催產素（Oxytocin） 被稱作「愛的荷爾蒙」 能帶來信任、安全感與歸屬感 也能降低壓力 增進人際親密度 想自然分泌催產素 可以透過： 擁抱、牽手、親吻、稱讚別人 跟毛小孩玩耍 也是療癒的快樂來源
快樂不只來自外在刺激，也能從日常飲食中獲得能量。
提高快樂激素 這樣吃： 色胺酸 是大腦製造血清素的原料 能安定神經 幫助睡眠 來源：全穀類、乳製品、豆類、堅果、香蕉、雞蛋
維生素B6、B12、葉酸 協助色胺酸轉化為血清素的必要元素 來源：腰果、豬肉、蛤蜊、燕麥
Omega-3脂肪酸 幫助提升血清素分泌 增進好心情 來源：鮭魚、鯖魚、奇亞籽、亞麻籽、核桃
讓好情緒不只是短暫閃現，而是日常習慣的一部分。
提高快樂激素 這樣做： 維持運動習慣 游泳、快走、瑜珈、散步半小時 都能促進多巴胺與腦內啡分泌
睡飽飽 每天至少睡滿8小時 幫助身體修復與穩定情緒
維持腸道健康 腸道是第二大腦 腸道好菌多 快樂激素就多
保健品輔助 適度補充維生素B6、葉酸、魚油 能讓快樂反應更順暢
敏敏營養師小提醒： 情緒低落時，不一定要硬撐，先從吃得好、睡得飽、動得勤開始，讓身體自然分泌快樂激素，你的微笑會是最棒的療癒力。
