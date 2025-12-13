快樂荷爾蒙失衡？營養師教你飲食找回好心情

（圖：Canva）

有時候明明什麼事都沒發生，卻覺得心情悶悶的、提不起勁。營養師高敏敏指出，這很可能 是體內「快樂荷爾蒙」失衡所造成。其實，我們的快樂是由兩大主角一起製造的——腦內啡 與多巴胺。





腦內啡能讓人感受到舒緩、興奮和幸福的瞬間快感，例如運動後的「痛爽感」，屬於主動釋放的快樂荷爾蒙。而多巴胺則會讓人感覺滿足和被獎勵，例如完成任務的成就感、吃到甜點的小確幸，或與朋友聊天的開心感。多巴胺釋放得較慢，但快樂能持續得更久。兩者一快一穩、一動一靜，合力構成我們日常的「幸福迴路」。

高敏敏建議，要維持好心情，不只靠外在刺激，日常飲食也能幫助快樂荷爾蒙正常分泌。色胺酸是血清素的原料，可穩定情緒、改善睡眠，常見於雞胸肉、豆製品、南瓜籽和香蕉。維生素B群如B6、B12、葉酸，可幫助神經傳導物質合成，常見於全穀類、深綠葉菜與酵母粉。鎂則能放鬆肌肉、舒緩焦慮，杏仁和腰果是良好來源。





Omega-3脂肪酸有助腦部健康與情緒調節，可從鮭魚、鯖魚、亞麻籽、奇亞籽和核桃攝取。黑巧克力中的可可多酚則可促進腦內啡分泌，帶來幸福感；辣椒素也能刺激腦內啡分泌，帶來微微興奮的快樂感。此外，腸道被稱為「第二大腦」，益生菌食物如優酪乳、優格和泡菜，可促進血清素與腦內啡分泌，讓情緒更穩定。





高敏敏提醒，快樂不只來自外在刺激，也能透過飲食與生活習慣慢慢養成。多動一動、多笑一點、多攝取營養食物，讓腦內啡與多巴胺自然分泌，每天都能找到自己的幸福小確幸。