快樂馬不停！藝文慶典「馬」上來 高美館園區新春活動

【記者 王雯玲／高雄 報導】迎接2026丙午馬年，高美館、兒童美術館與內惟藝術中心以「Happy Horse！快樂馬不停！」為題，策劃一系列精彩走春活動。三館場域相互串連，涵蓋親子創作、藝文展演與風格市集，邀請市民開春之際走進美術館園區，在藝術能量如駿馬馳騁的氛圍中，開啟新年新希望。

新春活動以「馬」的精神為引，設計多場親子共創的藝術體驗。情人節（2/14）當天情侶、夫妻雙人同行享特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》票券、語音導覽機租借買一送一，亦歡迎至「馬年拼好緣－拼圖鑰匙圈手作」共同完成專屬紀念小物。大年初一（2/17）以「馬上福到迎新年」版印活動展開，民眾可親手印製由藝術家陳絲穎創作《春之頌歌》延伸的春聯與斗方，將祝福帶回家。年節三館推出「馬吉馬力◆迎新賀禧（2/17）」、「彩繪春行．紙藝動動馬（2/19）」、「年獸型，不形？（2/21）」、「藝馬當先，趣塗畫（2/22）」等親子創作活動，運用剪紙、粉彩到繪畫等多元媒材轉化馬年的動感與朝氣。假期尾聲登場的「感動馬．創意彩繪（2/22）」，為馬年素坯注入個人風格，象徵「一馬當先」的嶄新開始。

春節期間，亦規劃多場展演與展覽推廣活動，初四（2/20）於高美館Kspace登場的《半爿天烏弄弄》劇場，在地劇團工作者黃勤芳以受難者遺族第四代為敘事視角，帶領觀眾透過世代記憶重新理解歷史留下的痕跡；《2026高雄獎》藝術家王淨薇行為表演〈永遠維持現狀〉於同日展開，經由身體勞動回應歷史影像的脆弱與記憶保存的不確定性。初五（2/21）「陳仁和建築中的幾何之森」積木達人吳寬瀛從建築形式、空間概念等視角切入，解析前輩建築師陳仁和的結構表現與空間語彙。

呼應園區國際特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》、《Mr.の奇想愛情》，特別規劃於初二（2/18）、初四（2/20）從「此拼圖非彼拼圖」的創意拼貼、充滿節慶感的「摺彩馬，樂迎春」，到「我的超扁平宇宙」絹印彩繪，民眾透過實作與特展作品進行深度對話。高美館連假期間每日下午亦有《馮．沃爾夫的花園堡壘》專家導覽，由策展團隊親自解說，深度解析藝術家馮．沃爾夫如何巧妙融合藝術與科技，在穿梭古典與數位間展開文化、歷史與創作關係的辯證思考。

初四（2/20）至初六（2/22）連續三天，戶外市集「小世界—新春小徑」匯集職人手作、原創設計及特色餐飲等，民眾午後至園區散步時感受過年熱鬧氛圍。高美館自有品牌「高美書屋」推出《春之頌歌》杜邦紙托特包，不限金額消費即可加購獲得。更規劃台灣在地品牌期間限定櫃與專屬商品組合優惠，為新年贈禮提供多項美學提案。於特展商店消費滿688元，即可參與扭蛋活動抽驚喜好禮；此外，內惟藝術中心「內惟翩翩／閱讀」針對多樣品牌祭出滿額優惠，歡迎民眾為走春時光留下美好紀念。

美術館會員制「高美之友」申辦另有好禮相贈活動。凡於高美館和內惟藝術中心申辦「美藝／暢藝會員」，便可獲得特展限定小禮及展覽限定海報，雙館好禮一次收藏。歡迎市民朋友馬年至高美館園區感受節慶溫度，為新的一年注入源源不絕的動能，享受藝術浸潤感官的日常。新春活動詳細資訊請見高美館官網（www.kmfa.gov.tw），以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。（圖／記者王雯玲翻攝）