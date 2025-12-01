快檢查你家電子鍋！ 內鍋「塗層損或乾燒」恐致癌

電子鍋內鍋材質安全引關注，不沾鍋塗層損傷恐致癌。醫師提醒，不沾材質含有的全氟辛酸在高溫327度下可能溶出，應避免無油無水乾燒。專家指出，當內鍋出現刮痕、凹凸、變色或剝落等狀況時，就不應繼續使用。相較之下，台灣民眾常用的傳統電鍋內鍋多為不鏽鋼材質，化學性質較為穩定，使用上較為安全。

電子鍋內鍋不沾材質遇高溫可能溶出有害物質。（圖／TVBS）

許多家庭的電子鍋內鍋經長期使用後可能出現底部傷痕累累的情況。林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，不沾鍋材質中的全氟辛酸是一種環境荷爾蒙，若塗層被破壞，食物可能受到全氟辛酸污染。吃下肚後，它會干擾人體內分泌的作用，更重要的是，全氟辛酸還是一種致癌物質，會增加罹患癌症的風險。

廣告 廣告

電子鍋內鍋不沾材質遇高溫可能溶出有害物質。（圖／TVBS）

市面上常見的多功能電鍋大多採用不沾材質，其表面含有全氟辛酸（PFOA）。當溫度達到高溫327度時，這種物質就可能溶出，導致肝臟損傷並影響內分泌系統。若發現鍋內塗層出現刮痕、剝落、變色或不正常凹凸，就代表防護層已受損，應立即停止使用。

電子鍋內鍋若刮傷就要汰換。（圖／TVBS）

在使用和清潔方面，家事達人Jessica建議，清潔時應使用海綿的柔軟面，或以軟布擦拭，避免使用會刮傷塗層的硬質物品。煮飯時，應選擇木製或專用耐熱矽膠的飯匙，而非金屬湯匙，以免刮傷不沾塗層。此外，應避免無油無水乾燒或長時間加溫，因為這些使用方式都有安全風險。

相較於電子鍋，台灣人常用的傳統電鍋內鍋材質多為不鏽鋼。顏宗海說明，304不鏽鋼含有18%的鉻和8%的鎳，而316不鏽鋼則含有18%鉻和10%的鎳，這些材質都非常穩定，使用上不必太過擔心。然而，對於任何與不沾塗層相關的廚具，為了吃得安心，在使用和清潔時都需要特別留意，以確保食品安全。

更多 TVBS 報導

「香港還能守護孩子嗎？」宏福苑大火揭安全隱憂 母含淚訴心聲

黑五別踩雷！外媒點名5類商品不建議入手 改買這些更值得

錯抓風波引憂！玩中東危險？達人：觀光區安全、留意「宗教禁忌」

高速自撞3部「路旁車」騎士煞不住追尾 心虛駕駛棄車落跑

