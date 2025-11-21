快檢查你的卡片！「10張信用卡」銀行宣布停卡走入歷史

隨著2025年即將結束，銀行業務也在進行信用卡的整理，十張信用卡將於年底停用或換新卡，其中包括新光銀行、玉山銀行、樂天信用卡、上海商銀、台北富邦銀行等，提醒持卡人注意。

十張信用卡將於年底停用 或換新卡。（資料示意圖／中天新聞）

新光銀行的「商務卡」與「世界商務卡」將於12月1日起停止發行，並於明年1月20日完全中止續卡與補發服務，持卡人可使用至明年3月31日，之後紅利點數將於4月底歸零。玉山銀行的「玉山統一時代聯名卡」合約在今年底到期，將不再續約，舊卡使用期限至12月31日。

此外，玉山銀行旗下的四張聯名卡也將於12月16日停用。上海商業銀行的「大戶屋聯名卡」已於11月1日停止使用，而台北富邦銀行的「DHC聯名卡」也已於同日停止發行，相關權益將併入富邦J卡。樂天信用卡的「樂天JCB玫瑰金卡」自去年底開始陸續失效，持卡人需及早換發新的卡片以免影響消費。

