快檢查帳單！一票人遊韓被重複刷卡「3筆各3次」 達人曝解方

近日不少民眾在韓刷卡時，遇到「重複請款」狀況。刷卡示意圖。取自Pexels



近日赴韓的台灣旅客注意！旅遊達人表示，這陣子不少人在當地刷卡時被重複請款，提醒民眾快檢查刷卡帳單，若發現類似情況，可以先觀察3到5個工作天，銀行會先行調整，如果5天後銀行仍沒有動作，就要聯絡發卡銀行客服說明情況。

旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」20日在粉專發文指出，這幾天很多人私訊都問一句話：「為什麼我的信用卡帳單上，出現兩筆一模一樣的消費？」

他們整理後統整出幾個共通點，包括「消費地點都在韓國」、「使用的是VISA實體卡（不限單一銀行）」、「發生時間多半落在12/10～12/14之間」。

其中，回報數量較多的店家包括Olive Young，尤其明洞、弘大大型分店；Lotte Mart / E-Mart；新世界免稅店 / 新羅免稅店；在超商儲值 WOWPASS / NAMANE；部分連鎖咖啡店，如Mega Coffee。

「不奇而遇 Steven & Sia」提醒，這可能是遇到「重複請款（Duplicate Transaction）」，在刷卡系統不穩情況下，第一筆刷成功卻沒有回應，店員又刷了一次，或是銀行跟VISA結算同步延遲，同筆交易被「算了兩次」。

這時，先確認帳單狀況，確認是否符合3條件，包括「兩筆金額是否完全相同」、「店家名稱是否一致」、「交易時間是否非常接近」。若皆有符合，銀行通常會先以「重複請款」的方向來處理。

接著觀察3到5個工作天，會看到其中一筆狀態變成「已取消」、「沖銷」、「Reversed / Void」，就代表已自行調整完成，無需額外處理。

但如果5天後仍顯示兩筆「已請款」，就要直接聯絡發卡銀行客服，清楚說明實際情況，銀行會依實際狀況，判定是重複請款或其他交易異常，並依流程協助後續處理。

貼文釣出許多苦主回報，「我三筆各被刷三次，謝謝提醒！」、「我被重複刷了四筆，重點的是醫美那一筆超大金額…差點瘋了」、「我的Uber也被多刷3筆了」、「真是。剛檢查被多刷二筆」。

