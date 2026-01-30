快檢查帳戶！1行業薪水常算錯 勞動部證實：僅給「這數字」已違法

即時中心／黃于庭報導

今（2026）年1月1日開始，最低工資調漲為29,500元。勞動部提醒，適用《勞動基準法》第84條之1規定之保全人員，其核備書面契約中正常工時超出每週40小時，在最低工資數額的計算上，應再加計超出40小時之工時按比例增給，如每月僅發給保全薪資29500元，則違反《最低工資法》及《勞動基準法》相關規定。

針對保全薪資，勞動部指出，因適用《勞動基準法》第84條之1工作者之最低工資計算，保全業者或保全人員會忽略正常工時超過每週40小時要另計，直覺以為只要給最低工資29500元就不會違法。

勞動部製作「保全人員薪資計算懶人包」。（圖／勞動部提供）

為敦促保全業確實遵守最低工資法，勞動部製作「保全人員薪資計算懶人包」，重點包括：說明《勞動基準法》第84條之1書面約定核備流程；提供最低工資與平日每小時工資額的計算公式；針對不同的核備正常工作時數及延長工時時數提供試算金額。

對此，勞動部提醒，保全業之保全人員每月最低工資應依照懶人包說明計算，關於小數點部分如何處理，勞雇雙方應事先妥為約定，惟金額不得低於法定基準。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關，或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。

