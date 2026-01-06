快檢查手機！載具多做一動作「發票爽領700元」 大批網友驚呼：真的中獎了

有網友分享，在發票載具多做一動作，就能讓App Store消費的發票歸戶並自動兌獎。萊爾富提供



快檢查手機！電子發票推行多年，除了手機條碼外，還有許多載具能增加中獎機會，其中有一名網友在Threads發文分享，民眾在App Store消費的發票不會自動兌獎，需要自行歸戶，並表示在發票載具新增「跨境電商電子郵件」後，讓自己多中了700元。貼文曝光後引起眾人關注，有網友照做後發現中了幾千元，紛紛向原PO表示感謝。

有網友在Threads發文表示，App Store的發票不會自動兌獎，如果在Netflix、Spotify、iCloud有消費，要在財政部「統一發票對獎」進行載具歸戶，進入首頁後依序點選載具歸戶、新增載具，並點選「跨境電商電子郵件」，接著輸入帳號的電子郵件，發票就會自動匯入，並透露自己歸戶完發現中了700元，「希望千萬大獎能到大家手上！哪怕只是幾百塊的獎項也可以。」

貼文發布後在網路引起熱議，網友紛紛留言表示「好人好事代表是妳！讓我發現我有一張500元中獎發票！！」、「謝謝分享，我又中了」、「太感謝了！真的出現超多筆」、「原本幾十筆消費紀錄，變成140多筆！遊戲的消費也是都可以的」、「感謝您拯救我差點錯過的200元」、「謝謝讓我看到這篇文，中1500元」。

還有網友分享，「Google的也可以耶，有買YT會員跟雲端空間的也別浪費」、「推薦如果手機條碼電子信箱未認證，去登網頁版用載具歸戶就順順完成！雖然也是歸完發現也沒中半張就是了」、「如果蘋果信箱跟載具信箱不一樣，重點是要綁對，裡面要輸入你蘋果的信箱」。

