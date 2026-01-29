快檢查手機！18萬張「中獎發票」躲在這 3/5全充公

7-ELEVEN指出，114年9、10月期統一發票仍有將近18萬張的中獎發票未列印領獎，建議消費者趕緊兌獎！（示意圖／翻攝自Pexel）





114年9、10月期統一發票領獎期限將於今年3月5日截止。7-ELEVEN指出，仍有將近18萬張的中獎發票未列印領獎，建議消費者趕緊兌獎。

7-ELEVEN「1地方」竟藏中獎發票

9、10月期統一發票千萬特別獎號碼「25834483」，200萬元特獎號碼為「46587380」，而7-ELEVEN提醒，尚有將近18萬張的uniopen會員載具中獎發票未到ibon機台列印。

7-ELEVEN透露，會員於7-ELEVEN門市消費、刷會員條碼或報電話號碼，或使用icash2.0、 OPEN錢包、icash Pay、或綁定uniopen會員的LINE Pay、街口支付等支付方式，就能輕鬆存發票。

7-ELEVEN提醒，尚未領獎的民眾須於3月5日前，至任一門市透過「OPENPOINT APP」完成中獎發票列印後，再前往代發獎金單位辦理兌領。若中獎金額為千元以下，則可直接在7-ELEVEN門市兌換商品，或將獎金儲值至icash Pay、icash2.0或餘額卡，並可享有5%至10%的回饋。

此外，7-ELEVEN即日起至6月30日推出「統一發票中獎獎金放大術」，持本期11、12月期統一發票第五、六獎，及500元、800元雲端發票專屬獎之中獎發票，可至台灣地區門市兌換等值商品，或與其他支付工具併同支付門市商品金額，或兌換等額餘額卡/icash2.0/icash Pay電子支付帳戶/悠遊卡/一卡通儲值金，或兌換等額現金。

7-ELEVEN即日起至6月30日推出「統一發票中獎獎金放大術」。（圖／7-ELEVEN）

需特別注意的是，五獎（1000元）中獎發票需代扣4元印花稅、800元雲端發票專屬獎需代扣3元印花稅、500元雲端發票專屬獎需代扣2元印花稅，上述金額將於獎金中內進行扣除。

