快檢查批號！行動電源爆炸燃燒 台灣業者急召回

台灣知名品牌GUXON旗下產品傳出起火爆炸事故，導致民眾遭燙傷。業者在接獲通報後，經稽核確認型號GFC10000之巧方塊雙線行動電源特定批次存在潛在安全風險，已正式發布官網公告，要求用戶立即停止使用，並啟動預防性召回與退換貨流程。

根據GUXON官方公告指出，型號GFC10000的巧方塊雙線行動電源中，批號為GK25004093的產品出現問題。

調查發現，該批次產品的電芯原料供應商未經核准自行更換原料，導致產品與原驗證條件不符。在特定情況下，可能導致極少數產品內部隔膜絕緣性能下降，產生過熱、起火甚至爆炸的風險。

業者目前已成立專案小組，主動針對2025年4月生產、批號為GK25004093的產品實施預防性召回措施。

GUXON呼籲持有該批號產品的消費者，應立即停止使用，並依照官方公告指引辦理退換服務，批號資訊可於產品本體背面進行核對。

GUXON同時提醒消費者，使用行動電源時應配合合格的充電線材，並在通風良好且平穩的環境下充電。若發現產品有異常發熱、膨脹或異味等情形，應立即斷電並停止使用。長期不使用時，建議維持約50%的電量，並存放於陰涼乾燥處，以確保產品與環境安全。

