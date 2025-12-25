快檢查批號！「1台灣製行動電源」傳爆炸起火 業者證實了：緊急召回

生活中心／李紹宏報導

快檢查你手中的行動電源！近日有民眾在Threads表示，家中使用的台灣知名品牌「GUXON」旗下的GFC10000巧方塊雙線行動電源，在充電時竟然爆炸並起火燃燒，引發關注。對此，GUXON 昨（24）日緊急發布聲明，證實特定批次的電芯原料存在安全風險，宣布實施「預防性召回」，呼籲持有該型號的消費者，務必先檢查批號並暫停使用。

GUXON緊急召回GFC10000巧方塊雙線行動電源。（圖／翻攝自GUXON官網）

行動電源為何會爆炸？

根據了解，受害者在Threads餘悸猶存地說，當初為確保安全，特地挑選台灣品牌 GUXON 的「巧方塊雙線行動電源」給孩子使用，不料卻發生意外。事發當天清晨，孩子正使用Type-C線為行動電源充電，房內竟突然傳出劇烈爆炸聲並隨即冒出熊熊火舌。所幸孩子當時已經清醒，否則若晚個幾分鐘發現，全家恐怕會陷入火海。

廣告 廣告

這起意外也讓原PO呼籲民眾，家中務必常備滅火器與裝滿水的水桶，以應對不可預期的突發火源。

GUXON調查結果曝光

針對這起驚險爆炸事故，GUXON官方隨即介入調查。結果顯示，問題核心在於電芯原料供應商未經核准，竟私自更換生產原料，導致該批次產品與原始驗證條件嚴重不符。

官方指出，這種未經測試的原料，會使產品內部的隔膜絕緣性能在特定情況下大幅下降，進而引發異常過熱、起火甚至爆炸的極高風險。業者坦言，這次事故屬於供應鏈管理的重大瑕疵，目前已啟動全面品質稽核。

受影響批號、召回方式一次看

因此，為維護消費者安全，GUXON已成立專案小組，全力陪同受害者處理後續賠償事宜，並正式宣布「2025年4月生產、批號為GK25004093的產品」實施全面預防性召回。

GUXON主動預防性召回公告。（圖／翻攝自GUXON臉書）

GUXON呼籲，持有該批號的消費者應「立即停止使用」，並依照官方指引辦理退換貨。同時也提醒大眾，充電時應確保環境通風平穩，若發現產品有膨脹、異味或異常發燙，應立即斷電，以確保人身與環境安全。

更多三立新聞網報導

白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了

過頭了！金正恩摟女兒深情對視「李雪主淪路人」 北韓人看吐：太噁心

妹子疑喝醉開註銷車 被逮惱羞辱警「你真的好醜」！代價慘噴9萬

被騙好多年！傳聖誕紅有毒不能碰 醫揭真相打臉：這1類人才要注意

