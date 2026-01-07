快檢查錢包！今彩539頭獎800萬元無人領 台彩：1/12沒領就充公

去年10月南頭竹山，開出今彩539頭獎800萬元，但至今都還沒有人兌獎。（示意圖） 圖：林冠妤／攝 (資料照)

[Newtalk新聞] 去年10月南頭竹山，開出今彩539頭獎800萬元，但至今都還沒有人兌獎。台灣彩券公司今(7)日指出，兌獎期限將於今年1月12日截止，中獎人盡快撥打高額兌獎專線預約兌獎，以免與大獎擦身而過，若沒有領獎，該筆獎金將全數歸入公益彩券盈餘。

台彩表示，今彩539一週開獎6天，在01~39的號碼中任選5個號碼進行投注，5個號碼全中就可獲得頭獎獎金800萬元，單期頭獎總獎金上限為2400萬元。去年10月11日在南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的今彩539頭獎800萬元，兌獎期限將於12日截止，但截至目前為止，中獎人尚未完成兌領。

因此台彩提醒，大家盡快檢查手邊的彩券是否中獎，中獎人若未於1月12日前完成兌領，該筆獎金將全數歸入公益彩券盈餘。另外，超過500萬元的獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，才能兌獎。

