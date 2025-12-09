快檢查錢包！去寶雅發票「爽中200萬元」 中獎門市曝光

財經中心／朱祖儀報導

有民眾在寶雅消費，抱走200萬特獎。（示意圖／資料照）

財政部近來公布114年9、10月期統一發票中獎清冊，共開出11張特別獎（1000萬元）與18張特獎（200萬元）。其中桃園一名幸運民眾，在知名連鎖生活百貨「寶雅」花了1117元，就順利抱走200萬元特獎。

9、10月統一發票千萬特別獎號碼為「25834483」、200萬獎號為「46587380」。根據中獎清冊顯示，有民眾在寶雅消費1117元，便幸運中了特獎，消費地點位於桃園慈文店。

廣告 廣告

此次最幸運的是，是一名在麥當勞花38元購買冰紅茶的民眾，消費不到50元就抱回千萬大獎，地點位於麥當勞McDonald's 高雄市三民區明誠二路50號。財政部提醒民眾，領獎期間為114年12月6日至115年3月5日，千萬不要錯過領獎時機。

另外，若是想要幸運中獎，財政部先前曾提醒，提高發票中獎率最好的方法，就是使用各類載具開立電子發票，這樣除了可以對紙本統一發票的號碼，也可以參與「雲端發票專屬獎」抽獎，多一次中獎機會。

更多三立新聞網報導

100元鈔票「防偽線歪掉」是假鈔？真相曝光：是故意的 一堆人長知識

不只黃金週！他急喊「2026年1時間」別去東京：住宿貴到哭出來

2所國立大學將合併！時程曝光「最快2028年完成」 教育部回應了

她入境「下體鼓一包」！海關急搜身 褲內驚見1公斤活蟲…還在蠕動

