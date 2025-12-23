快檢查！全球產業遽變 2026投資配置大洗牌

財經中心／廖珪如報導

美國產業出現集中於特定族群的態勢，而大宗物資、期貨等，部分國家提升黃金配置的長期趨勢。。（示意圖／PIXABAY）

2026年重新審視資產配置！PIMCO 最新發布的《2026 年投資前瞻》從多元資產觀點整理今年最具代表性的市場焦點，協助投資人更清晰掌握新年度的市場結構與可能的資產配置方向，包含股票、固定收益、實質資產與信貸市場。PIMCO 指出，2025 年雖有多數資產表現亮眼，但產業與市場間的差異依然顯著，凸顯投資人在布局 2026 年時需重新檢視整體配置。

美國經濟K型分化 動能集中特定族群

美股在科技巨頭帶動下延續漲勢，使整體估值接近歷史高位；現金在降息週期中逐漸失去吸引力，貨幣市場基金規模仍在利率走低的環境中持續攀升。美國經濟雖維持韌性，卻同時出現K 型分化，顯示增長動能集中於特定族群，強化了組合需重新調整、尋求平衡的必要性。面對估值偏高、利率方向轉折與信用市場結構調整，PIMCO 強調 2026 年更需要主動且具紀律的資產配置策略。透過提升組合的分散度、鎖定高品質收益、掌握評價相對合理的標的並適度納入實質資產，投資人可在多變環境中維持組合韌性，同時掌握新的報酬機會。

價值股與亞洲科技曝險具相對吸引力

PIMCO 觀察到，AI 驅動的科技資本支出正進入更仰賴舉債推動的階段，部分大型科技企業之間的相互投資與訂單循環也推升了產業集中度，使市場更依賴少數企業的獲利延續。雖然大盤整體估值偏高，但價值股的評價仍較為合理，若企業獲利能進一步向更多產業擴散，價值股有望再度受惠。此外，新興市場央行在通膨管理上展現更大彈性，政策調整空間相對充裕。在此背景下，韓國與臺灣提供成本較低的科技類股曝險，而中國市場則有望在政策支持與需求回升帶動下受惠，有助提升全球組合的分散效果。

利率下行讓高品質債券重回策略核心

隨著利率步入下行，優質債券重新展現其收益鎖定與風險分散的策略核心角色。現金與貨幣市場基金在降息循環中面臨再投資風險，而兩至五年區間的優質債券則能在收益、價格波動與流動性之間取得平衡。PIMCO 也強調，英國、澳洲、秘魯與南非等市場的實質利率仍具吸引力，為投資人提供多元化的收益來源。若通膨保持在央行目標附近，固定收益有機會再次成為組合的穩定核心。

黃金創高、原物料需求受 AI 基礎建設支撐

黃金價格近期突破每盎司 4,300 美元的歷史高點，對全球央行而言仍是關鍵的儲備資產。金價的上漲反映通膨避險、地緣政治不確定性升溫，以及部分國家提升黃金配置的長期趨勢。同時，AI 相關基礎建設推動銅、鋰等金屬需求，使原物料成為在通膨與政策波動期間維持組合韌性的關鍵配置。PIMCO 指出，適度納入實質資產有助提升不同市場環境下的分散效果。

信貸市場：風險分化，但部分領域仍具吸引力

PIMCO 指出，部分私募信貸領域出現以新債償舊債的情況，使影子違約率上升至 6%（相較2021 年的 2%），顯示部分企業在再融資環境中承壓。然而，在現金流可見度較高且具保障結構的領域，例如由大型承租者支撐的資料中心專案融資、較低風險的消費金融以及特定不動產貸放，仍可望提供具吸引力的風險調整後報酬。PIMCO 認為，投資人可採用跨公募與私募市場的彈性配置方式，根據各區塊的風險補償與流動性條件調整曝險，以提升投資組合在不同市場情境下的適應能力。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

盤前／PCB、CCL 台廠5檔大閱兵

熱門股／SpaceX全回收 台廠8強商機曝

熱門股／一文看懂散熱股 台廠三雄賺什麼？

