快檢查！前十大高息ETF含息報酬率比一比 三檔全年賺10%

2025年台股受AI科技浪潮主導，市值型與科技ETF表現亮眼，傳統產業與金融股為主要成分的高息ETF表現相對遜色，平均報酬率顯著落後大盤。盤點規模前10大高息ETF，有三檔去年全年含息報酬率約10%，有一檔就算含息還是負報酬。

盤點2025年規模前10大高息ETF表現，前三名由元大高股息(0056)以11.98%報酬率拔得頭籌，大華優利高填息30(00918)以9.49%居次，統一台灣高息動能(00939)以9.13%緊跟其後。

值得注意的是，千億規模以上的高息ETF中，僅有0056位居前段班，其餘如00919(7.28%)、00878(6.32%)、00929(4.94%)、00713(2.81%)等受投資人追捧的大型高息ETF，報酬率多落在中後段。

00939今天除息0.072元，年化配息率5.88%，今日盤中即秒填息，截至目前配息18次，次次填息，填息紀錄維持100%。

統一台灣高息動能ETF經理人林良一表示，隨著AI概念股評價逐步墊高，市場資金輪動跡象漸顯。高息ETF在2026年可望重啟新局，其核心優勢在於提供持續穩定的現金流，在總報酬率方面，若台股進入震盪整理格局，高息ETF的股息收益將成為重要報酬來源。

林良一指出，隨著利率政策走向明朗化，傳統產業與金融股估值修復空間浮現，可望為高息ETF注入新動能。投資人在2026年可關注選股邏輯更聚焦、產業分散度佳的高息ETF，在追求資本利得之餘，兼顧穩健配息的雙重收益。

