快檢查！台牌行動電源出包 業者發公告召回

行動電源燃燒事件時有耳聞，先前台灣品牌GUXON旗下行動電源出現爆炸燃燒事故，導致民眾受傷。對此，該品牌也發出公告召回該型號行動電源的特定批次產品，並提供三種補償方案給民眾選擇。

GUXON召回GFC10000巧方塊雙線行動電源。圖／翻攝自GUXON官網

GUXON發出公告，表示旗下GFC10000巧方塊雙線行動電源之特定批次（批號：GK25004093），因電芯原料供應商未經核准自行更換原料，致特定批次產品的電芯原料與原先驗證條件存在差異，在特定情況下，可能導致極少數產品內部隔膜絕緣性能下降，進而產生潛在安全風險。

廣告 廣告

GUXON召回GK25004093批號行動電源。圖／翻攝自GUXON官網

GUXON指出已經成立專案小組並啟動相關應變流程，自即日起主動實施「預防性召回措施」，針對上述型號之批號產品提供退換服務，並表示對於本次預防性召回所造成的不便，謹致上最深的歉意。GUXON也提供三種方案給退貨民眾選擇，分別是免費更換為新批次之GFC10000巧方塊雙線行動電源；原訂單金額辦理全額退款；官網商品抵用券1000元。

另外提醒大家，如果遇上鋰電池產品起火，消防局指出有效滅火法是「大量清水」，呼籲民眾千萬不要用滅火器、沙子或蓋布撲滅，鋰電池起火會持續釋放高溫，只有持續、大量的水冷卻才能抑制燃燒。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

日Pocky巧克力棒「風味異常」召回 台灣格力高公布受影響批次

空巴急召回6千架A320客機 全球航班都遭衝擊

放背包行動電源突燃燒！台鐵區間車竄火煙 車上乘客嚇壞奔逃