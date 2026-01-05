快檢查！手機載具「多做1動作」發票爽中700元 一票網照做驚：真的中獎

生活中心／施郁韻報導

一般人出門消費通常會直接拿到紙本發票，如今可以選擇使用載具，能增加中獎機會。近日有網友分享，在發票載具新增「跨境電商電子郵件」，能多中發票700元，引起網友熱議。有網友照著步驟做後，發現中獎幾千元，向原PO直呼感謝。

一名網友近日在社群平台Threads發文表示，如果有在Netflix、Spotify、iCloud、遊戲的民眾，要在財政部「統一發票對獎」進行載具歸戶，選「跨境電商電子郵件」後輸入apple帳號的電子郵件，之後發票就會自動匯入，他表示「App Store發票不會自動對獎，有消費≠有對獎，我歸戶完直接中700」。

網友分享發票歸戶步驟，第一，先下載財政部的「統一發票對獎」，接著輸入載具，首頁＞載具歸戶＞新增載具＞選「跨境電商電子郵件」，接著輸入apple帳號的電子郵件，載具就會多出非常多發票，「希望千萬大獎能到大家手上！哪怕只是幾百塊的獎項也可以」。

貼文一出，不少網友紛紛留言直呼「太感謝了！真的出現超多筆」、「感謝！多了2500元，但有一張500元過期」、「謝謝讓我看到這篇文，中1500元」。

也有網友笑喊「悲劇的是，發現有在載具裡面...都沒中獎」、「確實有，感恩，謝謝您讓我知道我花了更多錢，結果一樣沒中任何一張」、「滿心期待去歸戶，原來已經加了」。

