快檢查！數發部點名「5款中國製APP」資安風險高 小紅書、抖音都入列

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導



為維護國人資訊安全，政府過去便多次提醒民眾使用中國製應用程式（APP）時需提高警覺。數位發展部今（3）日進一步公布抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款中國發行APP的資安風險評估，示警中共國安單位可能要求相關企業提供用戶資料，用以進行資安偵蒐與情報用途，呼籲民眾務必提高警戒。

數發部提醒民眾，中製APP恐存在資安風，呼籲民眾下載前面務必提供警覺。（圖／unsplash）

近年來，中國企業開發的APP 打入台灣市場，包括多樣性內容的「小紅書」與「抖音」尤其深受年輕族群喜愛。然而，數發部常務次長葉寧指出，只要APP的營運環境設在中國，就受《中國網絡安全法》與《國家情報法》規範，政府有權要求企業提供用戶資料，使台灣使用者的個資恐遭中國特定單位蒐集、運用，個人隱私面臨高度風險。

數發部資安署署長蔡福隆補充，部分中國製APP具有蒐集大量敏感資料、讀取儲存空間、逾越權限等情形，甚至可掌握生物特徵、擷取資訊系統並回傳數據。若手機內的照片、工作檔案、剪貼簿內容遭讀取，不僅有被盜刷風險，臉部或聲音資料也可能被竊取，用於偽造影音、散播不實資訊或詐騙。

為維護個資安全，數發部提醒，民眾應避免安裝或使用這5款資安高風險APP，使用其他APP也要慎選，下載、安裝前及使用時都應提高警覺。

