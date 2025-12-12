快檢查！日豪斯登堡主題公園證實被駭 逾154萬人個資外洩

記者高珞曦／綜合報導

日本長崎縣豪斯登堡主題公園（ハウステンボス）擁有17世紀荷蘭風格景致，堪稱日本最美度假區，然而最近豪斯登堡官方證實，公司系統2025年8月間遭遇資安事件，逾154萬人的個資外洩。

日本長崎縣豪斯登堡主題公園風景優美，但園區證實2025年8月的資安事件導致逾154萬人的個資外洩。（圖／翻攝自日本長崎縣官方網站）

據《NHK》報導，位於長崎縣佐世保市的豪斯登堡主題公園12月12日對外證實，2025年8月期間，園方內部系統曾遭未經授權的訪問，導致伺服器部分資料無法正常存取，隨後園方委請外部專家調查，發現遊客、員工、商業夥伴等共逾154萬人的個資可能已經外洩，當中包含姓名、地址、電話號碼、電郵地址，但不含信用卡資料。

廣告 廣告

據報，豪斯登堡公司指出，他們目前尚未接獲資料遭濫用的訊息，對於造成客戶、商業夥伴帶來擔憂和不便，深表歉意，未來將努力防止類似事件再次發生，並敦促其客戶警惕陌生電話或電子郵件。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

延伸閱讀

外媒：陸AI大招！建全球最大電網 電價僅美一半成競爭優勢

台積電熊本2廠傳改製4奈米晶片 抓住國際AI浪潮

「威強電小金雞」威聯通公開申購 中籤一張可望21萬元入袋