快檢查…美國人今年最常用密碼前20名 最容易被破解

儘管網路安全專家不斷告誡民眾，太常見的弱密碼，是駭客得以快速入侵線上帳戶及設備的捷徑，但兩家網路安全公司發現，許多人顯然「不聽勸」。他們審查了數百萬個外洩密碼，歸納出今年美國人最常用密碼前20名；榮登第一名至第三名常用密碼是：admin、password、123456。

NordPass和NordStellar這兩家專門追蹤外洩憑證和網路威脅的網路安全公司指出，即使有更多新的防範工具和更完善的教育資訊，弱密碼在2025年仍是大問題。

NordPass公布2025年最常使用密碼排行榜前20名，「admin」位居榜首；「password」各種變體占了五名，數字串共出現九次。

今年美國人最常用密碼前20名為：admin、password、123456、12345678、123456789、12345、Password、12345678910、Gmail.12345、Password1、Aa123456、f*******t、1234567890、abc123、Welcome1、Password1!、password1、1234567、111111、123123。

這些密碼不只美國人「愛用」，全球也鍾情於這些常用密碼。全球趨勢以「123456」密碼最常見，Admin和12345678緊跟其後。這些密碼很容易記，當然也很容易被破解。

有愈來愈多密碼開始包含特殊字符，但大多數密碼仍然很弱；像P@ssw0rd和Abcd@1234這樣的字串，仍遵循可預測規則，僅靠工具即可輕易破解。

NordPass還發現，18歲年輕人和80歲老年人經常選擇相同的弱密碼模式。年輕人偏好長串數字，年長用戶傾向使用名字。這兩個群體都很少創建安全隨機密碼字串。

專家苦口婆心強調，只需養成簡單安全好習慣，就能提升網路安全，阻止駭客攻擊，保護自身帳戶和個資。保護密碼安全步驟，建議如下：

1.建立強隨機密碼：選擇長密碼或密碼短語，密碼長度至少應為20個字元；混合使用字母、數字和特殊字元；避免使用固定模式。

2.避免重複使用密碼。

3.檢查並更新弱密碼。

4.使用密碼管理器。

5.啟用多因素身分驗證(MFA)。

6.保持軟體更新。

