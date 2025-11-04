快檢查！這型號手機被列入「禁止攜帶上機」黑名單 多國禁入境

出門旅行手機幾乎不離身，不僅用來導航、拍照、付款，更是登機證與旅遊記錄的重要工具。但原來有部分舊型號手機因安全疑慮被永久禁飛。即使距今已近10年，美國運輸安全管理局（TSA）至今依然將 Samsung Galaxy Note7列入「禁止攜帶上機」的黑名單中。

Galaxy Note7是航空禁品

近日，一位外國旅客在TikTok拍片分享，自己在美國機場安檢時，意外發現Samsung Galaxy Note 7仍赫然出現在禁飛物品清單上。TSA 的標示明確指出，該手機不得隨身攜帶、不得放入手提行李、不得託運，即便是關機或拆除SIM 卡也不例外。換言之，任何擁有Note7的乘客都無法登上美國境內或國際航班。

這項規定並非單一機構的獨立決定，而是來自多國政府與航空安全部門的共識。美國交通部（DOT）、聯邦航空總署（FAA）及危險物質安全管理局（PHMSA）早在2016年便聯合發布禁令，全面禁止該型號以任何形式搭乘飛機。即使時間過去多年，禁令依然持續生效。

三星Galaxy Note7電池設計故障

2016年8月，三星推出Galaxy Note7，配備當時頂尖的S Pen、曲面AMOLED螢幕與虹膜辨識功能，被視為年度最具代表性的旗艦手機。然而上市短短數周後，全球陸續傳出手機自燃、爆炸、起火的事故。

調查發現，問題源自電池設計缺陷。由於電池結構過於緊密，在長時間充電或高溫環境下，正負極之間的絕緣層可能受損，引發短路與熱失控，最終導致爆炸。面對連串意外，三星不得不在2016年10月宣布全面停產與回收所有 Note7，召回數百萬部手機，損失金額高達數十億美元。

多國持續實施禁令

儘管Note7已停產多年，但其潛在風險仍令各國航空機構不敢掉以輕心。美國 FAA早於事件爆發後即發出紅色警示，指示所有航空公司拒絕任何旅客攜帶該手機登機。違者最高可被罰款、甚至面臨刑責。

澳洲的三大航空公司，包括澳洲航空（Qantas）、捷星航空（Jetstar）及維珍澳洲（Virgin Australia），亦同樣實施全面禁令，禁止在飛行途中使用、充電，甚至攜帶該機。

中國民用航空局與我國民航局也在第一時間跟進，明確禁止旅客及機組人員攜帶或託運Note7。即使手機關機或取出電池模組，仍不得帶上飛機。

除了Note 7之外，航空公司也提醒旅客注意，若攜帶電池膨脹、損壞或經過非原廠維修的手機，同樣可能被拒絕登機。特別是那些改裝電池或使用第三方充電模組的裝置，一旦被視為潛在危險品，安檢人員有權立即沒收。對於經常出國的旅客，建議在出發前檢查手機電池狀況，避免攜帶發熱異常、膨脹或無法開機的裝置。

5大電子產品的手提、託運指引

電池：Li-ion BATTERY PACK未裝在相機、筆電中的備用電池，或是鋰金屬電池，皆不能託運，需要放手提行李上機，而鋰金屬電池的鋰含量不可超過2g。 行動電源：用於手機或其他行動裝置用的行動電源，同樣不能託運，需要隨身上機，然而容量方面必須要在160Wh或以下，換算作常用的容量單位，即約20000mAh；如果行動電源機身上無明確標示規格或數值，通常都會被禁止攜帶。 手機、筆電、平板：智能手機、平板、筆電等不能移除電池的科技產品，只要關閉電源後，皆能夠放置於行李箱中一併託運，不過託運有可能易受撞擊，較建議帶上飛機。 充電式可發熱裝置：充電式可發熱裝置或發熱外套等，便攜式電子裝置中的電池和發熱部件必須分隔，並移除電池、發熱部件或其他部件，就可以手提、託運方式上機。 自拍棒、相機腳架：管徑1cm以下且收縮後高度60cm以下，即可以手提行李登機；管徑1cm以上、可伸縮且收合後高度超過60cm以上者，便必須託運。

