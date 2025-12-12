快檢查！除濕機藏自燃危機 消防局示警「12品牌54款機型」立即停用

除濕機自燃情形。 圖：基隆市消防局提供

[Newtalk新聞] 台灣氣候潮濕悶熱，不少民眾家中常備除濕機。消防局近日公布於民國87年至101年間產製的12種品牌，共54種老舊除濕機型恐藏安全疑慮，提醒民眾立即停止使用，聯絡各品牌服務專線。

基隆市暖暖區源遠路本月9日，發生一起除濕機自燃事故，經初步研判為電氣因素(除濕機自燃)導致，所幸火勢未延燒、也無人員傷亡。現場家屬表示，除濕機在前幾天就曾出現異狀，事件後已主動聯絡家電廠商處理。

此次意外也讓老舊除濕機的風險再次引起關注。消防局為避免再發生除濕機自燃等意外事故。提醒民眾若家中除濕機為民國87年至101年間生產，且屬於大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而普、威技、B&Q、Fujimaru等12個品牌，共54種遭公告召回的瑕疵機型，應立即停止使用。這些機型的除濕機控制基板可能存在自燃風險，請儘速聯絡各品牌客服專線免費更換控制基板，以避免自燃風險。詳情可參閱經濟部標準檢驗局「商品安全資訊網」查詢。

消防局說明，家中除濕機屬經濟部公告應施檢驗商品，依商品檢驗法規定須經檢驗合格，始可上市陳列銷售。檢驗合格的除濕機產品也應於適當環境下使用，以避免因環境不良造成災害。

使用除濕機上也須注意以下事項：

1.先檢視產品使用說明書，依使用說明書規定方法使用，並應特別注意產品使用說明書所列之警告事項。

2. 除濕機不可使用於密閉之衣櫥或更衣間，使用時不可將衣物覆蓋在出風口附近。

3.除濕機使用時，應與牆壁、家俱保持適當之距離，以避免通風不良造成機體散熱不易。

4.若長時間離開除濕機使用場所時，應關閉電源，並將插頭拔離電源插座。

5.若有故障現象發生，應將除濕機送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆開修理。

火災調查人員勘察除濕機自燃情形。 圖：基隆市消防局提供

需回收、召回的瑕疵廠牌與除濕機型一覽。 圖：基隆市消防局提供