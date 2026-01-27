快檢查！1.49億筆帳密資料庫外洩 Gmail、蘋果、IG全中鏢

生活中心／游舒婷報導

資安專家Jeremiah Fowler近日發出警告，表示發現一個多達1.49億筆帳密的公開資料庫遭到外流，其中包括Gmail、蘋果、IG等平台，他藉此提醒大家檢查自己的帳號，最好設定多重驗證，以免帳號遭到盜用。

多達1.49億筆帳密資料的資料庫外流，其中Gmail占多數。（圖／取自pixabay）

外媒報導，資安專家發現的這個外流資料庫多達96GB，涵蓋的平台之廣，從Facebook、Instagram、TikTok、X，到交友網站與應用程式，甚至是影音與娛樂平台帳號，如 Netflix、HBO Max、Disney+等都有，甚至網銀恐也包含在內。

廣告 廣告

專家指出，這類資料庫已經不是首次被發現，顯示竊取帳密的惡意程式已成為全球性威脅。由於遭竊或蒐集的資料必須被儲存，雲端資料庫往往成為首選，且該資料庫完全對外公開，任何人只要發現它，就有機會存取數百萬人的帳號密碼，外洩內容恐讓受害者遍佈全世界。

根據統計的資料顯示，Gmail外洩的數量最多，約有4,800萬筆，Facebook、蘋果、IG的筆數也多，資料庫中甚至出過多個國家的.gov（政府網域帳號憑證），顯現出對國家、公共安全構成的潛在威脅。專家建議，大家平時可以多更換密碼、或是開啟兩步驟驗證功能，確保自己的帳戶安全。Google方面回應則指，這是資料庫是由過去的資料整理而成，非新的資料外流，未來也會將繼續監控，保護用戶的帳號安全。

更多三立新聞網報導

用LINE Pay錯過中獎發票！他少檢查1處 崩潰：一整年白忙

剛宣布關7間分店！知名大賣場爆財務危機 員工薪水發不出

川普突升關稅到25％！南韓慌了：沒收到通知 急派員飛美國

車銀優翻車？爆逃稅5億疑雲 廣告商出手切割了

