快檢查！12品牌除濕機「有自燃風險」消防局示警：別使用

除濕機自燃釀火災。（圖／基隆市消'防局）





基隆市暖暖區源遠路一處住宅9日上午傳出火警，起因是一台除濕機起火燃燒，所幸火勢僅波及除濕機本體，未釀嚴重災情，基隆市消防局提醒，市面上12款除濕機有自燃風險，應立即停用。

根據基隆市消防局公告，多款除濕機因控制基板存在自燃風險，包括大同、三洋、東元、聲寶、歌林、惠而普等多個品牌與型號，主要為民國87年至101年間生產的機種。相關單位提醒，若家中仍有使用上述年份與型號的除濕機，應立即停用，並儘速向原廠服務管道洽詢免費檢修或更換零件事宜。

除濕機召回訊息。（圖／基隆市消防局）

此外，專家也提醒，除濕機即使為合格產品，使用時仍應注意通風與環境條件，避免長時間無人看管運轉，並依照產品說明正確使用。若發現設備有異常狀況，應交由原廠或專業維修人員處理，避免自行拆修，以降低發生火災的風險。

使用除濕機注意事項

1.先檢視產品使用說明書，依使用說明書規定方法使用，並應特別注意產品使用說明書所列之警告事項。

2.除濕機不可使用於密閉之衣櫥或更衣間，使用時不可將衣物覆蓋在出風口附近。

3.除濕機使用時，應與牆壁、家俱保持適當之距離，以避免通風不良造成機體散熱不易。

4.若長時間離開除濕機使用場所時，應關閉電源，並將插頭拔離電源插座。

5.若有故障現象發生，應將除濕機送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆開修理。

