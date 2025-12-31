快檢查！50嵐、OPENPOINT、信用卡點數 今晚過後沒換就歸零

不少信用卡點數多於年底失效，建議民眾提前確認使用期限。（示意圖／翻攝自Pexels）





明（1）日即將迎接2026年，跨年前夕，民眾別忘了檢查手中累積的各類點數是否即將到期。由於不少信用卡點數多在年底失效，民眾應提前確認使用期限。不過，部分銀行也提供「點數延展」的服務，只要登入網路銀行申請延展，就可以讓點數持續有效。

即將到期的紅利點數

有民眾近日才驚覺今日已是2025年最後一天，急忙上網詢問有哪些點數會在12月31日過後到期。對此，有網友整理出一份完整清單，發現不少生活類點數在今日過後即失效，包括HAPPY GO、OPENPOINT、高鐵會員TGo、台鐵e訂通、萊爾富HI點、中華電信Hami points、悠遊卡公司推出的集點系統「UUPON」、環保集點以及HAHAGO等。

此外，也有不少信用卡點數採2年有效期限，其中國泰世華的小樹點則為3年有效，建議民眾提前留意效期。其他同樣於年底到期的，還包括威秀影城的iShow卡點數，常被民眾趁年底兌換隔年桌曆；康是美點數同樣為2年有效期限，年底到期，每300點可折抵1元消費，現金回饋率約0.03%；ATT 4 FUN點數亦為2年有效，並於年底失效；台茂購物中心會員點數每消費100元累積1點，可兌換館內合作廠商的產品，也將在年底失效。

根據中國信託銀行官網說明，每戶持卡人的紅利點數自累積首月起計算，2年為一期，有效使用期限以信用卡帳單所示為準。不過，點數效期仍可申請延長，每延長一年需支付300元，最長可延展5年。

因此建議民眾，可優先將即將到期的點數兌換為現金折抵、電子票券或生活用品，提升使用效率，避免點數在年底白白作廢。

