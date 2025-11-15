快檢查！Belkin2行動電源.1充電支架藏火災危機 官方宣布召回

行動電源起火案例層出不窮，大家也越來越關心自己使用的行動電源是否安全。日前美國消費品安全委員會（CPSC）公布，由Belkin推出的2款行動電源、1款無線充電支架，因可能造成火災或使用者燒傷的危險，緊急召回約83500台商品。台灣經濟部標準檢驗局也公告此訊息，提醒民眾注意。

據CPSC公布資料，Belkin召回的產品為2行動電源與1無線充電支架，第一款行動電源型號是BPB002（黑色），序號以「35S」開頭的產品在此次召回範圍內；第二款行動電源型號是PB0003（黑色／白色），所有序號都包含在此次召回範圍內；無線充電支架型號為MMA008，序號以「57X」開頭的產品在此次召回範圍內。

產品序號位置在行動電源背面。圖／翻攝自美國消費品安全委員會網站

Belkin指出，該款行動電源和無線充電支架中的電池可能會因使用過熱，對消費者造成火災和燒傷危險，他們已收到1件美國境內的火災事故報告（以及15件國際事故報告）。在美國境外，已通報2件輕微燒傷事故和共37,765美元（約新台幣115萬）的財產損失。

聲明中也提到，消費者應立即停止使用該款行動電源和無線充電支架，並聯繫Belkin公司以獲得全額退款或商店信用，且消費者應提交顯示產品正反兩面的照片，並附上召回的申請表。消費者可根據購買收據上的金額獲得全額退款（如果提供收據），如果未提供收據，消費者將根據該型號的平均銷售價格獲得退款。

CPSC也提醒民眾，請勿將召回的電池或設備丟進垃圾桶或路邊回收箱，以及各零售店的舊電池回收箱中，指出受召回的產品必須以與其他電池不同的方式處理，因為它們具有更大的火災風險。

