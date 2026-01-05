快檢查C槽！盜版成人遊戲爆「挖礦」災情，特定作品淪為駭客目標

最近網路上爆發規模不小的電腦病毒災情，中獎者都下載過「盜版的成人遊戲」。根據知名防毒軟體卡巴斯基（Kaspersky）官方論壇於去年 12 月底的回報顯示，有大量盜版成人遊戲遭人惡意植入加密貨幣挖礦程式，通過特定方式檢驗電腦就能找到。

下載任何軟體還是官方正版最安全。（示意圖，圖源：Getty Images）

而根據討論，這波惡意軟體的散布者似乎鎖定特定族群，受感染的遊戲名單中，絕大多數為「NTR」類型的成人遊戲作品，並透過特定帳號「jekson5865」在各大盜版資源網站進行大規模散布，玩家若不小心下載並執行，電腦硬體資源將會遭到惡意佔用來挖礦。

這次的攻擊手法可以說非常隱蔽，駭客主要透過修改遊戲目錄中名為「libEGL.dll」（被植入病毒的檔案大小為 525KB，正常大小為 377 KB 左右）的檔案來運作。由於該檔案通常是遊戲執行所必需的檔案，玩家在啟動遊戲時，惡意程式碼便會跟著執行，並在背景植入挖礦病毒。這種經過重新打包的盜版資源，往往能繞過部分防毒軟體的初步偵測，導致許多習慣下載免費資源的「老司機」們在不知情的狀況下中招，普通工作管理員、日常使用時根本難以察覺，讓個人電腦淪為駭客免費的挖礦工具。

當然針對該挖礦病毒，社群也歸納出了簡易的自我檢測步驟。使用者只需按下鍵盤快捷鍵「Win + R」開啟執行視窗，輸入指令「%LocalAppData%」並確認（或是直接前往 C:\Users\(使用者名稱)\AppData\Local），系統會開啟目標路徑的資料夾。接著，使用者需檢查該目錄下是否存在一個名為「syscacheapp」的資料夾；假如發現該資料夾存在，則代表電腦極大機率已經感染該挖礦軟體，建議玩家應立即進行完整的病毒掃描與清除作業。