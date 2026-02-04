快汰換家中吃電怪獸！優惠加補助最高省萬元 特力屋Uber Eats即時補貨

記者李鴻典／台北報導

隨著歲末年終大掃除旺季來臨，不少民眾在整理環境時，也開始重新檢視家中老舊家電的去留。許多服役多年的冰箱、冷氣與除濕機，不僅運轉聲大，更是隱形的「吃電怪獸」，長期下來累積的電費相當驚人。

486團購祭出家電歲末優惠，善用政府汰舊換新補助和申請貨物稅減免，可省下不少費用。（圖／品牌業者提供）

486團購觀察，年前家電採購進入高峰期，除功能與外型，「節能省電」和「補助金額」已成為最常被詢問的重點。為鼓勵民眾汰換高耗能老舊家電，購買能源效率分級標示第一級或第二級的新電冰箱、冷暖氣機，並完成家中舊機的汰換回收，可申請經濟部住宅家電汰舊換新節能補助，最高可補助3,000元；還可疊加申請財政部貨物稅減免，依家電級距最高可再退2,000元，兩項補助合計，單台家電最高可省下5,000元。對於準備在年前更換冰箱或冷氣等高單價家電的家庭來說，不無小補。

台灣冬季氣候濕冷，除濕機同樣是許多家庭的必備家電。消費者若購買一級或二級能效的新除濕機，可依財政部貨物稅減免規定，申請最高1,200元的退稅補助。486團購指出，近年除濕機與冷氣的變頻技術已大幅提升，與舊款定頻機種相比，長時間使用下的耗電差距相當明顯。

486團購祭出歲末優惠價，除濕機搭配汰舊換新補助和貨物稅減免，最高現省萬元。（圖／品牌業者提供）

486團購表示，近期搭配年前採購檔期，平台上多款符合一級或二級能效標準的家電本身已有歲末優惠價，若再加上政府提供的節能補助與貨物稅減免，整體省下的金額動輒數千元，部分機種甚至有機會突破一萬元。對於原本觀望的消費者而言，現在入手不僅能降低購機負擔，長期下來也能有效減少電費支出，是一次兼顧省錢與節能的好時機。

486團購建議，選購家電時應認明能源效率分級標示，優先選擇一級能效產品，並務必妥善保留購買發票、保固卡及廢四機回收聯單等相關憑證，以利後續申請補助。透過汰換高耗能老舊家電，不僅能提升居家生活的舒適度與安全性，也能實際響應節能減碳，讓這個農曆年過得更省荷包、也更環保。

486團購祭出能效一級冷暖空調歲末優惠，搭配補助和貨物稅減免，為荷包精打細算。（圖／品牌業者提供）

農曆春節進入倒數準備期間，家家戶戶正忙著除舊佈新迎接新年好運，特力屋宣布正式進駐Uber Eats App，全台63家門市、超過3,800項五金、工具、收納與家飾商品同步上架，即日起針對破千項商品推出最低54折起超值優惠，最快30分鐘到貨。特力屋提出「居家開運三步驟」 打造馬年好氣場，包括收納聚財氣、修繕補運勢、佈置招福氣。

特力屋正式進駐Uber Eats App，應援居家即時補貨。（圖／品牌業者提供）

此外，隨著寒假開跑，深受家長好評的「特力屋手創空間冬令營」也熱鬧登場。包含小小店長、小小木藝師等多元「小小職人」課程，即日起至2月28日於全台門市陸續開課，讓親子在除舊佈新之餘，也能享受寓教於樂的創意時光。

2026 年開春，百年保溫瓶品牌 THERMOS膳魔師宣布，攜手旅日強投孫易磊（Sun Yi-Lei）展開年度合作，並釋出首波極具視覺張力的限量聯名商品「SUN’s Way｜韌性之路」。

2026年THERMOS膳魔師代言人孫易磊。（圖／品牌業者提供）

作為孫易磊旅外生涯的首波個人聯名，「SUN’s Way｜韌性之路」結合實用機能與黑魂設計語彙，並採限量發行形式，尚未上市即在社群與球迷間引發關注，成為 2026 年運動風格市場的話題焦點之一。

「SUN’s Way｜韌性之路」結合實用機能與黑魂設計語彙，並採限量發行形式。（圖／品牌業者提供）

底色採用低調質感的啞光霧面黑，不僅象徵孫易磊在日職奮鬥中沈穩堅韌的意志，更完美適配城市通勤與運動生活，展現不凡的穿搭品味。這不僅是一次明星球員聯名，更是孫易磊將其生活態度「一樣的韌性，不一樣的孫易磊」徹底視覺化的誠意之作。

SUN’s Way｜韌性之路限量系列。（圖／品牌業者提供）

THERMOS x 孫易磊SUN’s Way｜韌性之路聯名系列將於 2026年2月10日 起，於THERMOS 官方網站及全台百貨櫃點同步限量上架，本次特別推出限量組合：聯名保溫杯乙只+專屬吸管塞+特製背帶。優惠價NTD 1,999元 ( 定價NTD3,330元 )。

迎接赤馬年，Duralex推出彩色禮盒4入組，以品牌經典Picardie玻璃杯，搭配琥珀、梅紫、海水藍、寶藍四款開運幸運色，為新年注入美好祝福。琥珀、梅紫象徵招財與貴人運；海水藍、寶藍則能平衡過旺火氣，讓思緒更加清明、判斷更為精準。

Duralex彩色禮盒4入組，以四款開運幸運色，為新年注入美好祝福。（圖／品牌業者提供）

Lys系列承襲萊茵河之名，運用柔美和諧的線條設計，將幸運色彩延伸至玻璃杯、餐盤、湯盤與各式碗型，打造專屬的新年餐桌風格，讓美好的祝願從餐桌到日常的每一刻持續發生。

Lys系列具有多樣化的器型，自由打造專屬的新年餐桌風格。（圖／品牌業者提供）

one-meter時尚觸碰式USB電動刮鬍刀則推出兩款新年幸運色，並以高效率與輕巧設計，回應快節奏生活需求。透過色彩、美感與實用機能的結合，為新一年打造更具質感的日常生活。

時尚觸碰式USB電動刮鬍刀，搭配星芒黃與時尚紅兩款幸運色，與輕巧機身設計，隨時打造好氣色。（圖／品牌業者提供）

