快汰換家中吃電怪獸！優惠加補助最高省萬元 特力屋Uber Eats即時補貨
記者李鴻典／台北報導
隨著歲末年終大掃除旺季來臨，不少民眾在整理環境時，也開始重新檢視家中老舊家電的去留。許多服役多年的冰箱、冷氣與除濕機，不僅運轉聲大，更是隱形的「吃電怪獸」，長期下來累積的電費相當驚人。
486團購觀察，年前家電採購進入高峰期，除功能與外型，「節能省電」和「補助金額」已成為最常被詢問的重點。為鼓勵民眾汰換高耗能老舊家電，購買能源效率分級標示第一級或第二級的新電冰箱、冷暖氣機，並完成家中舊機的汰換回收，可申請經濟部住宅家電汰舊換新節能補助，最高可補助3,000元；還可疊加申請財政部貨物稅減免，依家電級距最高可再退2,000元，兩項補助合計，單台家電最高可省下5,000元。對於準備在年前更換冰箱或冷氣等高單價家電的家庭來說，不無小補。
台灣冬季氣候濕冷，除濕機同樣是許多家庭的必備家電。消費者若購買一級或二級能效的新除濕機，可依財政部貨物稅減免規定，申請最高1,200元的退稅補助。486團購指出，近年除濕機與冷氣的變頻技術已大幅提升，與舊款定頻機種相比，長時間使用下的耗電差距相當明顯。
486團購表示，近期搭配年前採購檔期，平台上多款符合一級或二級能效標準的家電本身已有歲末優惠價，若再加上政府提供的節能補助與貨物稅減免，整體省下的金額動輒數千元，部分機種甚至有機會突破一萬元。對於原本觀望的消費者而言，現在入手不僅能降低購機負擔，長期下來也能有效減少電費支出，是一次兼顧省錢與節能的好時機。
486團購建議，選購家電時應認明能源效率分級標示，優先選擇一級能效產品，並務必妥善保留購買發票、保固卡及廢四機回收聯單等相關憑證，以利後續申請補助。透過汰換高耗能老舊家電，不僅能提升居家生活的舒適度與安全性，也能實際響應節能減碳，讓這個農曆年過得更省荷包、也更環保。
農曆春節進入倒數準備期間，家家戶戶正忙著除舊佈新迎接新年好運，特力屋宣布正式進駐Uber Eats App，全台63家門市、超過3,800項五金、工具、收納與家飾商品同步上架，即日起針對破千項商品推出最低54折起超值優惠，最快30分鐘到貨。特力屋提出「居家開運三步驟」 打造馬年好氣場，包括收納聚財氣、修繕補運勢、佈置招福氣。
此外，隨著寒假開跑，深受家長好評的「特力屋手創空間冬令營」也熱鬧登場。包含小小店長、小小木藝師等多元「小小職人」課程，即日起至2月28日於全台門市陸續開課，讓親子在除舊佈新之餘，也能享受寓教於樂的創意時光。
2026 年開春，百年保溫瓶品牌 THERMOS膳魔師宣布，攜手旅日強投孫易磊（Sun Yi-Lei）展開年度合作，並釋出首波極具視覺張力的限量聯名商品「SUN’s Way｜韌性之路」。
作為孫易磊旅外生涯的首波個人聯名，「SUN’s Way｜韌性之路」結合實用機能與黑魂設計語彙，並採限量發行形式，尚未上市即在社群與球迷間引發關注，成為 2026 年運動風格市場的話題焦點之一。
底色採用低調質感的啞光霧面黑，不僅象徵孫易磊在日職奮鬥中沈穩堅韌的意志，更完美適配城市通勤與運動生活，展現不凡的穿搭品味。這不僅是一次明星球員聯名，更是孫易磊將其生活態度「一樣的韌性，不一樣的孫易磊」徹底視覺化的誠意之作。
THERMOS x 孫易磊SUN’s Way｜韌性之路聯名系列將於 2026年2月10日 起，於THERMOS 官方網站及全台百貨櫃點同步限量上架，本次特別推出限量組合：聯名保溫杯乙只+專屬吸管塞+特製背帶。優惠價NTD 1,999元 ( 定價NTD3,330元 )。
迎接赤馬年，Duralex推出彩色禮盒4入組，以品牌經典Picardie玻璃杯，搭配琥珀、梅紫、海水藍、寶藍四款開運幸運色，為新年注入美好祝福。琥珀、梅紫象徵招財與貴人運；海水藍、寶藍則能平衡過旺火氣，讓思緒更加清明、判斷更為精準。
Lys系列承襲萊茵河之名，運用柔美和諧的線條設計，將幸運色彩延伸至玻璃杯、餐盤、湯盤與各式碗型，打造專屬的新年餐桌風格，讓美好的祝願從餐桌到日常的每一刻持續發生。
one-meter時尚觸碰式USB電動刮鬍刀則推出兩款新年幸運色，並以高效率與輕巧設計，回應快節奏生活需求。透過色彩、美感與實用機能的結合，為新一年打造更具質感的日常生活。
更多三立新聞網報導
一鍵隨插即充 遠傳成「賓士暢行」充電漫遊營運夥伴
台灣虎航開闢台中沖繩航線！單程1599元起 搶票時間曝
生病壓垮一個家！單親爸撫養8歲女 工地打拼借貸賺手術費
日本爆熊害！遊日注意：熊肉罐頭未申報入境恐吃牢飯、重罰150萬
其他人也在看
限時3天開搶！NIKE鞋 $988起，結帳再打82折，必搶攻略大公開
Nike鞋$988起，限時只有3天，超級搶，而且結帳又再打82折，不用再浪費時間觀望了，趕快拿出手刀，不然想要的尺寸沒了或是整個錯過，心肝捶起來真的會痛。這次從厚底老爹鞋、復古跑鞋，到防水越野鞋，甚至是運動套裝、運動長褲等，通通都有。不管是想補一雙好搭的休閒鞋，還是想找一雙能走一整天的運動鞋，這次Nike必搶清單一定要跟上。
最低$999起！只有2天adidas限量開搶，球鞋、運動套裝、外套必搶攻略，滿額還能再折價
最低$999，2/4~2/5 adidas品牌日，只有2天限量開搶。這種超好康限時優惠，通常分成兩種人：一種是錯過的，另一種是「想一下再買」，結果尺寸或款式被搶完沒了的，不管是哪一種都捶心肝到內傷。這次adidas限時限量開搶，球鞋、運動套裝、外套、長褲等，通通超甜價，$999起就有一雙adidas，再加上還有滿額再折價＋領回饋，當然要大搶特搶。這篇為了好康道相報，直接先把必買重點整理好，看完就知道該從哪一樣下手。
過年在家吃最好！火鍋、零食、飲料一次備齊 網友最愛清單曝光｜「揪愛Mei」推薦
農曆過年放長假，不想人擠人、不想排餐廳，更不想煮完還要洗一堆碗，宅在家追劇、聊天吃零食才是最療癒的事，煮一鍋熱呼呼的火鍋、桌上擺滿零食飲料，想吃就吃、想躺就躺，才叫真正的過年，尤其這幾年越來越多人選擇「圍爐簡單吃」，不用大魚大肉，只要口味好吃、價格實惠，一樣能吃得很有年味，也難怪每到年前，各種火鍋湯底、零食禮盒、飲料箱都會被掃貨一輪，這次「「揪愛Mei」」就幫大家整理好一份「過年在家吃好喝滿」的懶人清單，從鍋底、零食到飲料通通幫你配好，重點是價格甜、份量足，現在下單剛剛好，過年直接開箱開吃！
開運彩妝這樣畫！過年妝容技巧＋超殺優惠全攻略：韓國OLIVE YOUNG必買排行榜、M.A.C狂降65折起、雅詩蘭黛保養獨家7折...
過年想美美迎新春，快到韓妞最愛的美妝保養平台OLIVE YOUNG官網挖寶，follow韓星、韓妞的時尚腳步，畫出時下最夯的心機妝容！除了韓系人氣彩妝超好買，這篇同場加映MAC、Bobbi Brown等歐美品牌的新年優惠，讓妳一次掌握最完整、最好康的過年彩妝攻略。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
不只黃仁勳 「這個人」也讚華為：只落後短短一步
英特爾行政總裁陳立武表示，近期在招聘晶片設計師時，驚訝得悉中國華為已招攬約100名頂尖設計師，並認為華為只落後短短一步，稍微不注意，很可能被迎頭趕上。
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。