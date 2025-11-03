快沒飯吃了！川普政府動用緊急資金 支付部分食物券援助

美國兩位法官裁定，政府必須繼續支付「美國營養補充援助計畫」（SNAP)，俗稱食物券。

美國聯邦政府停擺，看不到任何解決跡象，4200萬人賴以維生的食物券恐斷炊，美國總統川普政府表示，將動用緊急資金 支付部分援助。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，美國農業部在法庭文件表示，政府動用了緊急資金，領取食物援助的美國人，將只能獲得每月正常配額的一半。法官要求川普政府周一前提交一份計畫，說明如何支付補充營養援助計畫SNAP 福利，也就是俗稱的食物券。由於政府停擺持續一個多月，這部分的資金一直處在停滯狀態。

麻薩諸塞州和羅德島州的聯邦法官裁定，美國農業部需要動用52.5億美元的緊急資金，至少向參加食物券計畫的美國人支付部分款項，食物券每月營運成本大約80億美元。兩位法官都說，川普政府可以使用預留的緊急資金，來提供這些福利。

川普政府表示，聯邦政府11月將會「部分恢復」發放。農業部表示，如果政府關門持續，12月可能再度面臨同樣問題。目前還不清楚食物券領取者實際能領到的金額，及資金何時入帳。