快照鏡子！威力彩衝11.5億 台彩揭億元得主面相：這「2特徵」連霸兩年

財神爺遲遲未現身，想拚財富自由的民眾可得把握機會！威力彩頭獎已連續29期摃龜，今（9）日晚間開獎的頭獎金額上看 11.5億元，吸引大批彩迷湧入彩券行試手氣。究竟什麼樣的人有「偏財運」？一名資深行員的觀察與台彩的大數據統計，意外揭露了億萬得主的「共同真相」。

一名女網友在《Threads》發文分享，母親在銀行任職數十年，曾多次經手領獎業務。她好奇詢問「樂透是不是假的？」母親肯定表示：「是真的！我親眼看過好幾次中獎人。」

母親觀察發現，這些幸運兒通常外表樸實、不顯眼，甚至自嘲說：「他們看起來都很普通，收入也不算高。」這番話讓原PO笑稱，或許自己一直沒中獎，是因為「收入太高又長得太好看」。

貼文曝光後，引發網友熱議，「真的有，生活圈裡有人家中過兩次上億元，背景是傳產家庭」、「想中樂透就是要一直買，而且要真心相信自己會中」、「以前在彩券行打工，常客中過頭獎，面相是寬額大鼻，人又開朗」、「通常這種大獎都是偏財，來得快、去得也快」。

根據台彩統計，2024年共開出29注億元頭獎，資料來自中獎人領獎時填寫的匿名問卷。結果顯示，超過9成得主為男性，年齡集中在50至59歲；血型以O型最多，生肖則以馬、猴、豬居多，星座方面則是摩羯座、雙魚座與獅子座並列最多。

至於外界最感興趣的「中獎面相」，台彩整理指出，2024年得主多為橢圓形臉、額頭較寬，眉毛短而濃，眼睛偏小、單眼皮，耳垂較大，鼻型多為蒜頭鼻，嘴型則以櫻桃小嘴、薄唇居多。

對照2023年的統計，當年得主則較常見圓形臉、高額頭、一字濃眉、大眼睛、雙眼皮與厚唇。不過，「蒜頭鼻、櫻桃小嘴」連續兩年都出現在統計中，也讓不少網友笑稱，或許真的是「億萬富翁」的共同特徵。

