快狠準！爆破KK園區、亞太新城 4層樓瞬間夷平

中緬泰三國聯手深入緬甸妙瓦底地區，再次押解近千名中國籍嫌犯回大陸，同時對當地KK園區與亞太新城進行大規模爆破行動。聯合執法小組徹底炸毀數百棟建築，包括四層樓房被夷為平地，只留下斷垣殘壁。

中緬泰三國聯手大規模爆破KK園區與亞太新城。（圖／上海東方衛視）

綜合陸媒報導，聯合執法小組近日在克倫邦的KK園區拆除了3棟4層建築，這些建築此前被用於非法的網路詐騙和賭博活動。目前園區內635棟非法建築中，已有491棟被系統性拆除。從爆破前後的畫面可以清楚看到，原本的白色兩層樓房只剩下空殼，另一棟四層樓建築的一樓直接整層消失。

另外，此次行動中被瞄準轟炸的「亞太新城」是全球最大的電詐園區之一。該園區主謀為華裔人士佘智江，他於2013年在境外成立亞太國際控股集團，並在2017年在妙瓦底興建「亞太新城」。園區內多達29個電詐園區，聚集248個電詐集團，規模超過3萬人，成為各種形態犯罪的溫床。

在12月16日到19日期間，公安部組織吉林、河南公安機關將清剿行動中抓獲的犯罪嫌疑人押解回國。這波行動中，共有952名中國籍涉詐嫌犯被押解返國。而今年以來，已累計押解超過7600名涉嫌在妙瓦底從事電詐的中國籍人士。相關單位強調，跨國聯手清剿將持續進行，防堵詐騙集團死灰復燃。

