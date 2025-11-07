快瘦身！胖是癌症溫床重傷做愛品質 性學權威驚曝潘俊亨過胖8大壞處

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

好的做愛讓人上天堂，壞的做愛讓人下地獄！性學權威潘俊亨醫師警告千萬不能過胖，因為國際期刊The Lancet《刺胳針醫學期刊》已經證實，胖是多種癌症共同的危險因子，而且會讓做愛品質下降，有8個壞處不能不知道。

《刺胳針醫學期刊》：BMI升高與多種癌症發生風險呈正相關

性學權威潘俊亨醫師指出，根據《刺胳針醫學期刊》2008年的一篇研究《身體質量指數與癌症發生率：前瞻性研究的系統性回顧與統合分析》內容，BMI（身體質量指數）每增加5 kg/m²，多種癌症（如子宮內膜癌、腎癌、結直腸癌等）風險上升。也就是說，指出BMI升高與多種癌症發生風險呈正相關，結論指出肥胖是多種癌症共同的危險因子。。

《刺胳針醫學期刊》過胖10種癌症風險增加：

1.子宮內膜癌。

2.腎細胞癌。

3.食道腺癌。

4.結直腸癌（男性特別明顯）。

5.胰臟癌。

6.胆囊癌。

7.停經後乳癌。

8.甲狀腺癌。

9.白血病。

10.多發性骨髓瘤。

胖是癌症溫床重傷做愛品質，性學權威驚曝潘俊亨過胖對愛愛有8大壞處。

性學權威潘俊亨曝光做愛的14個好處曝光

潘俊亨醫師強調，做愛的14個好處當中，以提升免疫力、減肥、回春最令人驚喜。

1.幫助睡眠。

2.幫助瘦身。

3.增強免疫能力。

4.更顯年輕。

5.幫助釋放壓力。

6.提高生育能力。

7.有助減輕疼痛。

8.使經期更平順。

9.讓女人更美麗。

10.保護心臟。

11.預防漏尿。

12.保護生殖系統。

13.伴侶關係更親密。

14.增強信心。

潘俊亨醫師指出，身體過胖對做愛有8個壞處：

1.體力不好不能夠持久，做不了多久就汗流浹背，氣喘吁吁體力不濟。

2.男人太胖了陰莖變短，男人每胖1公斤陰莖縮短一公分，恥骨堆積厚厚的脂肪，浪費男人陰莖的長度，而且陰莖變軟硬不起來，男女雙方都不能盡興。

3.BMI大於28肥胖的人，有70 %會有性功能障礙，過胖會影響睪估酮的分泌，減低男人和女人的性慾，性器的血流不足，影響勃起。

4肥胖皮膚不敏感，減少肌膚接觸的快感，陰道的脂肪過厚減低快感。

5女人太胖大腿阻隔男人陰莖，無法全部沒入。

6肚子太大，不能夠正面擁抱接吻做愛，感情表達受限制。

7男女太胖關節活動受到限制。不能靈活的扭動身體變化姿勢，無法享受不同角度做愛插入的樂趣，做愛容易引起關節疼痛。

8身體過胖在對方視覺上有損美觀，會減低慾望。

潘俊亨醫師指出：要有美好的做愛，平常就該注意的4件事：

1.平時要注意運動，

2.控制飲食。

3.保持正常的脂肪和橫紋肌的比例。

4.讓關節活動正常，是做愛可以有靈活的動作。

潘俊亨醫師重磅指出：男人陰莖長度不是問題硬度才是問題。

長度是過去做愛時男人被看的重點，但是從醫學角度分析，硬度才是關鍵。因為：

1.一般男人勃起的長度是11公分左右，其實7公分以上就足夠。

2.女人陰道對堅硬的陰莖感覺比較深刻。陰莖是軟是硬帶插入陰道𣊬間女人可以感受出來，重點不是長短與否，因爲女人陰道的長度約八公分彈性可延長到10公分。

3.陰道最敏感、最有快感的一段是入口的3分之一（約3公分那一段），所以女人性交的快感不取決於陰莖的長度，而是硬度。

