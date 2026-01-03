快登錄！在這消費發票收據可抽台積電股票、現金千萬等大獎

台北市政府鼓勵民眾把政府普發全民每人1萬元的經濟效益留在台北市，舉辦「來台北有購嗨」抽獎活動，憑在台北市店家消費的發票或收據，單筆滿200元就可登錄獲得1次抽獎機會，消費金額越高抽獎機會越多，獎項超澎派，每月有機會抽台積電股票。

11/11起的發票收據 都可挖出來登錄

「來台北有購嗨」的參加資格不限台北市民，活動時間到2026年3/8，可以登錄參加抽獎的發票日期，可以往回追溯到2025年11/11起，每張發票或收據金額每滿200元就可獲得1組抽獎序號，如果是活動的「友好特店」店家，單筆每200元可獲得2組抽獎序號；所以11/11起的發票或收據都可以趕快挖出來登錄，單張發票最高可獲200組抽獎序號，相當於單筆金額最高2萬元就有200次抽獎機會。

由於政府推動發票無紙化，如果發票是儲存在雲端載具，也可以參加抽獎，而且民眾只要先在「來台北有購嗨」活動官網登錄時勾選同意串接雲端發票，之後雲端每次儲存的發票都會自動匯入參加抽獎，不用怕忘記手動登錄。

網購店家在台北市 也可參加

台北市政府提醒，能夠參加抽獎的發票或收據，上面的店家地址必須在台北市，網路購物的發票，只要店家登記地址在台北市，也可以參加抽獎。

消費店家如果開的是收據，也可以參加抽獎，收據上必須有消費日期、消費金額、店家統一編號、購買品項、店家的收據專用章和負責人私章，收據必須拍照上傳官網才算完成登錄，同一店家的收據每人每天最多只能登錄3筆。若中獎時須請中獎人提供收據正本，資料不齊或遺失則視同無效。

獎項超厲害 每周都有中獎機會

「來台北有購嗨」的抽獎可分為周周抽、月月抽、達標加碼抽獎1次和活動截止日的總抽獎，各有不同的獎項：

周周抽

登錄時間：活動期間每個星期天23:59截止。

抽獎時間：每周三，2/18農曆大年初二延後1周至2/25抽獎。

獎項：

每周抽出iPhone17Pro-256GB1名、AirPods Pro3 2名、Marshall Acton III藍牙喇叭1名、電子禮券500元100名及電子禮券1000元5名。

月月抽

登錄時間：2026年1/15和2/15的23:59截止。

抽獎時間：2026年1/19、2/23，隔天公布得獎者。

獎項：

2026年1月抽出台積電股票1張1名、OSIM 腿部按摩機5名、水美溫泉會館雙人住宿券30名、台北市精品咖啡金杯獎禮盒31名、Dyson吹風機3名、30L蒸氣烘烤微波爐1名、新世代高滲透奈米水離子吹風機1名、5L微電腦壓力鍋2名、nanoeX空氣清淨機2名、nanoeXIoT空氣清淨機1名、電子禮券500元500名及電子禮券1000元300名。



2026年2月抽出台積電股票1張1名、Gogoro VIVA MIX BELT機車1名、Fujifilm X-T5微單眼相機及鏡頭3名、iPhone 17 256GB4名、電子禮券500元500名及電子禮券1000元300名。

達標加碼獎

所有參加的民眾累積的登錄發票金額達新台幣10億元，就會在最近1次的周周抽抽獎日，抽出美國雙人來回機票1組。

台北市民專屬加碼

登錄時間：2026年3/8 23:59截止。

抽獎時間：2026年3/11，預計3/13前在官網公告。

中獎資格：被抽到的得獎人須提供身分證或戶籍地相關文件證明，若戶籍地不在台北市則取消資格。

獎項：

Gogoro VIVA MIXBELT機車1名、北海道雙人來回機票加酒店3名、飛利浦透視海星氣炸鍋5名、電子禮券500元500名及電子禮券1000元300名。

總抽獎

登錄時間：2026年3/8 23:59截止。

抽獎時間：2026年3/11抽出，預計3/13前在官網公告。

獎項：1000萬元現金1名、特斯拉Model Y電動汽車1名、偉士牌Primavera S 150機車1名、蘋果電腦MacBook Air 13吋512G10名、iPad Mini 128GB10名、Apple Watch Series 11 10名、iPhone17 Pro Max 256G3名、AirPods Max5名、電玩遊戲機PS5 15名、Switch 15名、奇美無線吸塵器50名、奇美空氣清淨循環扇30名、電子禮券500元5000名及電子禮券1000元1000名。

獎品寄外島、海外須自負運費

台北市政府提醒參加的民眾，如果中獎獎項價值超過新台幣2萬10元，必須親自或委託代理人到指定地點辦理手續，並須繳納10%的稅金，憑納稅證明才能領獎；獎品價值超過新台幣1000元須繳稅，繳稅金額以獎品的公告市價計算。

如果中獎人是外國人或居住天數不到183天的本國人，須預扣20%的稅金；中獎人未滿14歲，應由監護人代理簽署相關文件和辦理領獎。獎項郵寄僅限台灣本島，離島和海外中獎人須自行負擔郵寄費用。

