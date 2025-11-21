快看你有沒有！年底前「10張信用卡」將陸續退場

近期多家銀行陸續發布信用卡服務調整公告。（示意圖／翻攝自Pexels）





近期多家銀行陸續發布信用卡服務調整公告，包括新光銀行「商務卡」、玉山銀行「玉山統一時代聯名卡」，以及上海商業銀行「大戶屋聯名卡」等，皆將於今年年底前陸續停用。

新光銀行

新光銀行宣布「商務卡」及「世界商務卡」將於12月1日起終止發行，原卡別可使用至2026年3月31日止，屆時該行將自2026年1月20日起停止原卡別的續、換、補發卡（如：遺失、被竊、汙損等）服務。

新光銀行提醒，有使用原卡別辦理代扣繳費用如保險費、電信費、公益捐款、有線電視網路費或定期會月費等的持卡人，請務必於2026年4月1日終止日前，可自行洽相關單位完成變更扣款卡號及效期，以免發生代扣繳失敗的情形。

玉山銀行

玉山銀行宣布與統一時代的「玉山統一時代聯名卡」合約將於12月31日屆期，為確保卡友權益，將依規定自12月3日起陸續為卡友換發玉山Unicard，此外，將於12月16日終止發行「玉山JCB晶緻悠遊聯名卡」、「玉山商務御璽卡」、「玉山悠遊聯名卡」、「幸運鈦金卡」等卡別。

自12月16起，前述尚未終止發行卡別若遇毀損、掛失補發或2026年2月起卡片到期，也將換發玉山Unicard，已終止發行卡別則依先前公告換發指定玉山信用卡，若卡友在換發時已持有任一玉山Unicard流通卡，則不另行換發，您收到換發玉山Unicard並開卡後，原卡將自動停用，若未開卡完成，則原卡可繼續使用至卡片效期為止，若您不同意換發玉山Unicard，請於10月31日（含）前使用下方網址申請「原卡到期不換新卡」，若未於前述時間完成登錄，本行將換發玉山Unicard，惟本行保留換卡與否之權利。

上海商業銀行

上海商業銀行與全家國際餐飲股份有限公司合作發行的「大戶屋聯名卡」合約將於10月31日終止，該聯名卡將自11月1日零時起停止使用，依信用卡約定條款，於去年8月下旬起陸續為持卡人換發不具悠遊卡功能的小小兵回饋卡，已持有該卡或在換發前已辦妥停卡者，將不另行換發。

台北富邦銀行

台北富邦銀行與DHC的「DHC聯名卡」合約即將到期，預計於11月1日起正式結束聯名卡服務，持卡人所享有的聯名卡優惠仍可使用至10月31日止。

樂天信用卡

樂天信用卡公告，「樂天JCB玫瑰金卡」的刷卡優惠已於2024年底結束，並於2025年停止發行，提醒持有該卡片（包含附卡）者，仍可繼續使用至卡片效期屆滿為止。

