快看一下你常用的那瓶洗髮精！專家揭含有這些防腐劑 大量掉髮元凶
你的頭髮近來會出現大量脫落，讓你嚇到的地步嗎？如果不是在接受藥物治療所引發，專家提醒，最好檢查一下常常使用的那瓶洗髮精，有沒有添加防腐劑？一旦破壞了頭皮防菌的平衡力，頭皮就好像被腐蝕一般，不能小看！
近期許多人發現掉髮情況特別嚴重，明明沒有家族禿頭史，卻每天清晨在枕頭上、浴室地板上發現大量掉落的頭髮。這不一定是壓力或荷爾蒙的問題，而是天天使用的洗髮精中的防腐劑在作祟！皮膚科醫師柯博桓提醒，市售洗髮精中的防腐劑成分，可能是導致掉髮加劇的元凶之一。
防腐劑是頭皮健康的隱形殺手！
一般市售洗髮精中至少含有3～5種不同的防腐劑，最常見成分例如：對羥基苯甲酸酯（Parabens）、甲基異噻唑啉酮（MIT）、二甲醇胺（DEA）等。柯博桓表示，這些成分能有效防止產品變質發霉，延長保存期限，但同時也是強力的頭皮刺激物，會破壞頭皮的天然微生物平衡，導致頭皮屏障功能受損。
洗髮精防腐劑危害頭皮 修復期至少要3個月以上
洗髮精防腐劑的危害往往不是驟然發生。柯博桓指出，這就是為什麼很多人使用某款洗髮精一開始感覺很好，幾個月後卻發現頭髮狀況急劇惡化的原因。更不幸的是，一旦毛囊受損，即使立即停用問題產品，恢復期也至少需要3～6個月。
防腐劑易引發過敏反應 惡性循環
防腐劑是已知的強過敏原，特別是MIT和甲醛釋放劑類防腐劑。柯博桓提醒，當頭皮對這些物質產生過敏反應時，會引發一連串惡性循環，首先是頭皮發炎、搔癢，當頭皮受傷，免疫細胞湧入，就會釋放更多發炎因子。這些發炎因子干擾毛囊正常生長周期，迫使頭髮提前進入脫落期。許多人誤以為是頭皮屑問題，使用更強效的抗屑洗髮精，結果裡面含有更高濃度的防腐劑，問題變得更加嚴重。
洗髮精添加防腐劑的產業祕密
為什麼這麼危險的成分還廣泛存在於洗髮產品中？柯博桓透露，因為它們便宜又持久！一瓶洗髮精的防腐成本往往不到1元，卻能讓產品在各種環境下保存2～3年不變質。更不幸的是，許多標榜「天然」、「溫和」的洗髮產品，為了彌補去除硫酸鹽後細菌易生長的問題，反而添加了更多隱形防腐劑。
選用低防腐劑洗髮精 保護秀髮
柯博桓建議，如果發現自己掉髮問題嚴重，可以嘗試使用真正低防腐劑或無防腐劑的洗髮產品。別被漂亮包裝和香氣迷惑！有時最簡單的配方反而是對頭皮最友善的選擇。保護秀髮，從選對洗髮產品開始。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／柯博桓醫師
