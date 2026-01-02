快看！2026大賺金山秘密曝光 巴菲特公開財富自由「終極7密碼」

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

2026年已經開始，新年新希望，這時候是「人生翻身的關鍵起點」。在《請問巴菲特與蒙格》新書中，巴菲特和蒙格曝光「經營企業與投資的成功之道」，總結成普通人可以之致富的7大財富自由心法。他們早在幾十年前就反覆提醒：財富自由不是投機，而是一連串正確的習慣與紀律。



一、懂商業，才會懂投資

巴菲特一再強調：「會計是商業的語言。」這句話的真正意思，不是叫每個人都去考會計證照，而是提醒投資人：你至少要聽得懂企業在說什麼。



企業的財報，就是企業對外的自我介紹。如果你看不懂收入怎麼來、成本怎麼花、負債怎麼形成，就等於在黑暗中下注。這不是投資，而是賭博。因此，巴菲特強烈建議年輕人一定要進入企業工作，哪怕只是基層職位，也能看見現實世界如何運轉。你會親眼看到：為什麼有些公司能長期賺錢，有些卻只是短暫風光。



這些經驗，會慢慢內化成一種「商業直覺」，讓你在面對投資選擇時，不再只看數字，而是看懂背後的結構與風險。當你慢慢理解企業競爭力的差異，投資判斷力就會自然成形。因為投資，說到底只是用資本替企業做決策。

二、年輕時存的每一塊錢，未來都可能變十倍

查理・蒙格用最簡單的一句話，道破致富的第一原則：「年復一年，花得比賺得少。」這聽起來平凡，卻是大多數人一輩子做不到的事。



巴菲特更進一步提醒：成家之前，是一生中最容易存錢的黃金期。不是因為你那時賺得多，而是因為責任還沒完全壓上來。一旦有家庭、有孩子、有房貸，錢就不再只屬於你自己。巴菲特坦言，他年輕時能大量存錢，是因為幸運地沒有背負學費壓力，否則人生軌跡可能完全不同。



也正因如此，他始終強調「越早開始存錢，未來選擇越多」，因為存下來的不是錢，而是人生的彈性。他也強調：儲蓄不是天賦，而是習慣。而一個人一旦養成「先存再花」的習慣，未來投資的選擇權，才真正掌握在自己手中。

三、複利的秘密：要夠早，或活得夠久

巴菲特形容複利，就像在潮濕的雪地上滾雪球。雪球要變大，不靠力氣，而靠時間與坡道的長度。



如果今天剛出社會、只有一點本金，他仍然會老老實實地，一家公司一家公司研究。資金小，反而更有機會在小型企業中，找到被市場忽略的價值。他也坦言，現在的市場遠比 1950 年代困難，但方法沒有改變。投資永遠只做三件事：買進企業、用合理價格、買好企業。



這種做法看似慢，卻能避免被短期波動牽著走，讓時間自然成為你的盟友。這個原則之所以歷久不衰，是因為它符合人性與商業本質。複利不會偏袒任何人，只會獎勵：早早開始、肯等待的人。

四、你不能等別人告訴你好機會

巴菲特年輕時，曾經發現自己深信不疑的投資標的，卻被大型投資機構否定得一文不值。這個經驗，反而讓他建立了更強大的心理防線。



他體悟到：真正重要的，不是別人同不同意你，而是你是否清楚自己在做什麼。投資不是比人氣，而是比理解。你不能一邊懷疑自己，一邊又期待市場給你掌聲。巴菲特提醒，投資人最大的風險，不是犯錯，而是沒有主見。



當你總是依賴別人的判斷，就會在關鍵時刻猶豫不決，錯過真正屬於自己的機會。到處找認同、到處聽明牌，只會讓你在關鍵時刻無法行動。真正的好機會，往往是在你最孤單的判斷時出現的。

五、不是智商決定輸贏，而是性格

巴菲特與查理・蒙格反覆強調：投資成敗，和智商的關係，遠小於一般人想像。他們看過無數聰明絕頂的人，在投資上慘敗出局。原因幾乎都一樣：過度自信、無法承認無知、被貪婪牽著走。

真正讓巴菲特投資開竅的，是閱讀《智慧型股票投資人》這本書，第一次徹底理解：股票不是代碼，而是企業的一部分。一旦你從「想賺快錢」轉向「理解企業」，投資心態就會發生根本性的改變。一旦這個觀念進入腦中，你關注的就不再是股價起伏，而是企業本身是否健康、是否值得長期持有。投資不需要天才，但需要穩定、冷靜、願意承認錯誤的性格。

六、投資不複雜，但需要紀律

巴菲特最後的結論，簡單卻殘酷：投資方法一點都不難，難的是長期做到。你必須持續遠離市場雜音，避免被新聞、情緒與短期波動左右。你也必須清楚界定自己的能力圈，知道什麼是你懂的，什麼是你永遠不該碰的。



他花大量時間閱讀年報、研究企業，只為確認一件事：「這家公司，我真的懂嗎？」這樣的自我提問，是紀律的核心，也是避免重大錯誤的第一道防線。如果答案是否定的，那就果斷放棄。因為投資不是比誰出手多，而是比誰犯錯少。紀律，才是穿越市場起伏的真正護城河。

2026年或許不會立刻暴富 但可以成為停止內耗、開始累積的一年

巴菲特與查理・蒙格用一生證明：財富自由不是押對一次，而是一輩子反覆做對幾件簡單的事。當多數人還在觀望、猶豫、等待時，願意行動的人，已經悄悄站上時間那一邊。只要你在 2026 年開始：為自己存錢、為理解企業學習、為長期做準備，「時間與複利，終將站在你這一邊」。



巴菲特與查理・蒙格提醒：一輩子反覆要做對的 7 件事

巴菲特與查理・蒙格一生只反覆做對的 7 件事。（少犯錯、早開始、長期做對的事。）

1.把投資當成買企業，不是賭漲跌

→ 只問「這家公司值不值得長期擁有？」



2.只投資自己真正懂的事

→ 不懂就放棄，錯過沒關係。



3.永遠花得比賺得少

→ 沒有穩定儲蓄，複利不會開始。



4.給時間與複利足夠空間

→ 不急、不換策略、不追快錢。



5.獨立思考，不跟風

→ 正確的判斷，常常很孤單。



6.控制貪婪、恐懼與自大

→ 投資不是比聰明，是比不犯錯。



7.終身學習，但只留下有用的

→ 累積思考工具，不堆知識。



本文撰寫與摘自天下文化出版之《請問巴菲特與蒙格》







