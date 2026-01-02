快看！2026大賺金山秘密曝光 巴菲特公開財富自由「終極7密碼」
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
2026年已經開始，新年新希望，這時候是「人生翻身的關鍵起點」。在《請問巴菲特與蒙格》新書中，巴菲特和蒙格曝光「經營企業與投資的成功之道」，總結成普通人可以之致富的7大財富自由心法。他們早在幾十年前就反覆提醒：財富自由不是投機，而是一連串正確的習慣與紀律。
一、懂商業，才會懂投資
巴菲特一再強調：「會計是商業的語言。」這句話的真正意思，不是叫每個人都去考會計證照，而是提醒投資人：你至少要聽得懂企業在說什麼。
企業的財報，就是企業對外的自我介紹。如果你看不懂收入怎麼來、成本怎麼花、負債怎麼形成，就等於在黑暗中下注。這不是投資，而是賭博。因此，巴菲特強烈建議年輕人一定要進入企業工作，哪怕只是基層職位，也能看見現實世界如何運轉。你會親眼看到：為什麼有些公司能長期賺錢，有些卻只是短暫風光。
這些經驗，會慢慢內化成一種「商業直覺」，讓你在面對投資選擇時，不再只看數字，而是看懂背後的結構與風險。當你慢慢理解企業競爭力的差異，投資判斷力就會自然成形。因為投資，說到底只是用資本替企業做決策。
二、年輕時存的每一塊錢，未來都可能變十倍
查理・蒙格用最簡單的一句話，道破致富的第一原則：「年復一年，花得比賺得少。」這聽起來平凡，卻是大多數人一輩子做不到的事。
巴菲特更進一步提醒：成家之前，是一生中最容易存錢的黃金期。不是因為你那時賺得多，而是因為責任還沒完全壓上來。一旦有家庭、有孩子、有房貸，錢就不再只屬於你自己。巴菲特坦言，他年輕時能大量存錢，是因為幸運地沒有背負學費壓力，否則人生軌跡可能完全不同。
也正因如此，他始終強調「越早開始存錢，未來選擇越多」，因為存下來的不是錢，而是人生的彈性。他也強調：儲蓄不是天賦，而是習慣。而一個人一旦養成「先存再花」的習慣，未來投資的選擇權，才真正掌握在自己手中。
三、複利的秘密：要夠早，或活得夠久
巴菲特形容複利，就像在潮濕的雪地上滾雪球。雪球要變大，不靠力氣，而靠時間與坡道的長度。
如果今天剛出社會、只有一點本金，他仍然會老老實實地，一家公司一家公司研究。資金小，反而更有機會在小型企業中，找到被市場忽略的價值。他也坦言，現在的市場遠比 1950 年代困難，但方法沒有改變。投資永遠只做三件事：買進企業、用合理價格、買好企業。
這種做法看似慢，卻能避免被短期波動牽著走，讓時間自然成為你的盟友。這個原則之所以歷久不衰，是因為它符合人性與商業本質。複利不會偏袒任何人，只會獎勵：早早開始、肯等待的人。
四、你不能等別人告訴你好機會
巴菲特年輕時，曾經發現自己深信不疑的投資標的，卻被大型投資機構否定得一文不值。這個經驗，反而讓他建立了更強大的心理防線。
他體悟到：真正重要的，不是別人同不同意你，而是你是否清楚自己在做什麼。投資不是比人氣，而是比理解。你不能一邊懷疑自己，一邊又期待市場給你掌聲。巴菲特提醒，投資人最大的風險，不是犯錯，而是沒有主見。
當你總是依賴別人的判斷，就會在關鍵時刻猶豫不決，錯過真正屬於自己的機會。到處找認同、到處聽明牌，只會讓你在關鍵時刻無法行動。真正的好機會，往往是在你最孤單的判斷時出現的。
五、不是智商決定輸贏，而是性格
巴菲特與查理・蒙格反覆強調：投資成敗，和智商的關係，遠小於一般人想像。他們看過無數聰明絕頂的人，在投資上慘敗出局。原因幾乎都一樣：過度自信、無法承認無知、被貪婪牽著走。
真正讓巴菲特投資開竅的，是閱讀《智慧型股票投資人》這本書，第一次徹底理解：股票不是代碼，而是企業的一部分。一旦你從「想賺快錢」轉向「理解企業」，投資心態就會發生根本性的改變。一旦這個觀念進入腦中，你關注的就不再是股價起伏，而是企業本身是否健康、是否值得長期持有。投資不需要天才，但需要穩定、冷靜、願意承認錯誤的性格。
六、投資不複雜，但需要紀律
巴菲特最後的結論，簡單卻殘酷：投資方法一點都不難，難的是長期做到。你必須持續遠離市場雜音，避免被新聞、情緒與短期波動左右。你也必須清楚界定自己的能力圈，知道什麼是你懂的，什麼是你永遠不該碰的。
他花大量時間閱讀年報、研究企業，只為確認一件事：「這家公司，我真的懂嗎？」這樣的自我提問，是紀律的核心，也是避免重大錯誤的第一道防線。如果答案是否定的，那就果斷放棄。因為投資不是比誰出手多，而是比誰犯錯少。紀律，才是穿越市場起伏的真正護城河。
2026年或許不會立刻暴富 但可以成為停止內耗、開始累積的一年
巴菲特與查理・蒙格用一生證明：財富自由不是押對一次，而是一輩子反覆做對幾件簡單的事。當多數人還在觀望、猶豫、等待時，願意行動的人，已經悄悄站上時間那一邊。只要你在 2026 年開始：為自己存錢、為理解企業學習、為長期做準備，「時間與複利，終將站在你這一邊」。
巴菲特與查理・蒙格提醒：一輩子反覆要做對的 7 件事
巴菲特與查理・蒙格一生只反覆做對的 7 件事。（少犯錯、早開始、長期做對的事。）
1.把投資當成買企業，不是賭漲跌
→ 只問「這家公司值不值得長期擁有？」
2.只投資自己真正懂的事
→ 不懂就放棄，錯過沒關係。
3.永遠花得比賺得少
→ 沒有穩定儲蓄，複利不會開始。
4.給時間與複利足夠空間
→ 不急、不換策略、不追快錢。
5.獨立思考，不跟風
→ 正確的判斷，常常很孤單。
6.控制貪婪、恐懼與自大
→ 投資不是比聰明，是比不犯錯。
7.終身學習，但只留下有用的
→ 累積思考工具，不堆知識。
本文撰寫與摘自天下文化出版之《請問巴菲特與蒙格》
更多三立新聞網報導
獨家／曹西平《曾來入夢》唱盡孤獨與思念 他一句路是自己走的引淚崩
獨家／張國榮唱《來電50》主題曲 她曝光37年前不為人知的曹西平真面目
老照片故事／曹西平當年像許光漢紅翻天 張國榮、胡茵夢、彭雪芬合作過
印度神童年末預言中！警告中國有事 台灣、全世界注意10件事恐惡化
其他人也在看
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 348
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 384
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 13
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 2
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 3 小時前 ・ 6
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 83
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 98
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 9 分鐘前 ・ 449
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮
主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 5
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 175
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 127
邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡 他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了
邵雨薇與吳慷仁，愛情長跑9年依舊甜蜜、感情相當穩定。今（2）日凌晨，邵雨薇在社群平台 IG 分享跨年趣事，自嘲在跨年夜關鍵時刻「直接喝到斷片」，並曬出一張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，瞬間閃瞎一票網友。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 2 天前 ・ 5
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 5 小時前 ・ 308
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 9
「這玻纖布大廠」一年暴衝686％稱霸整年！台股2025封王名單曝光 狂股滿天飛...今年還能續飆？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在2025年最後一個交易日氣氛高昂，加權指數盤中一度衝上29,009點刷新紀錄，為全年行情畫下亮眼句點。回顧整年度個股表...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
不給三星機會！ 台積電「1招」緩解產能壓力 封測雙雄笑開了
在AI浪潮下，市場對晶片的需求急速攀升，同時先進封裝的產能也供不應求，根據韓媒《HankYung》報導，有業界消息指出，台積電近期決定將輝達「Rubin」晶片的部分CoWoS封裝訂單外包給日月光及美國的Amkor等封測代工廠（OSAT）。報導指出，台積電此舉為防止產線滿載時、客戶流向競爭對手三星電子，同時將它們整合到半導體產業鏈中。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前 ・ 8
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 23 小時前 ・ 4
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於兩人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出婚事曾被李玉璽的家人反對？對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠言。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 39 分鐘前 ・ 1