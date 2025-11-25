「快瞎了」搭配「快痴了」 寇世勳歸亞蕾偷跑醫院公路之旅

寇世勳與歸亞蕾再度合作新片《拾光》，在片中是被迫同住雙人病房的「室友」。

由新銳導演宋康欣執導、資深影帝后寇世勳與歸亞蕾主演的新片《拾光》，25 日在紅心字會信義老人服務中心舉辦殺青記者會。電影聚焦全球高齡化議題，描述兩位「古怪老人」被迫同住雙人病房，一個「快瞎了」、一個「快痴了」，本來互看不順眼，卻意外踏上一段「在醫院裡的公路之旅」，決定一起走出病房，展開最荒誕又溫柔的心靈冒險。歸亞蕾笑說：「現在不只社會要邁入超高齡化，連電影主角也一起高齡化了。」

歸亞蕾與寇世勳的組合，令人想起2001年的電視劇《橘子紅了》，當時寇世勳飾演老爺，而歸亞蕾則飾演得不到丈夫的愛的大房妻子，這回再合作，拍攝現場氣氛意外輕鬆。儘管兩位主角皆為資深前輩，劇組形容他們根本是「老頑童」，常以幽默對話與搞笑肢體動作逗樂團隊，在冰冷的醫院場景中，瞬間把現場變成歡樂演藝廳，也讓片中「亦敵亦友」的情感更自然生動。導演宋康欣也直言，能與兩位傳奇前輩合作，是創作生涯中「最美好的時光」。

寇世勳如今有了孫女，非常疼愛。

81歲的歸亞蕾此次從美國返台拍攝，自言「像回家一樣」。她看完劇本三天就點頭答應，因為角色讓她想起身邊長輩，「導演跟編劇花五年寫劇本，我真的被感動到。」她笑稱自己身體硬朗，早餐固定生菜沙拉、蛋、咖啡，也維持規律運動。在美國與女兒、孫子三代同堂，每天親自下廚，從清蒸魚到獅子頭都是拿手菜。

近日外界傳出她「找護理師當助理」，她親自澄清：「護理工作非常值得尊敬，但這完全是誤會。」真正原因是導演體貼她年紀較長，不希望她在現場奔波，而她真正在身邊的助理其實是老公，「他會幫我準備生菜沙拉帶去片場。」

在美國歸亞蕾天天下廚餵飽家人，有不少拿手菜。

歸亞蕾也笑說，這次來台拍片時間長，讓孫子抱怨：「下次不能這麼久。」未來她將再度返台拍戲，如果孫子放假，還會一起同行探親。

電影《拾光》目前進入後製階段，預計2026年完成並投向國際影展，觀眾屆時將能在大銀幕上看到兩位影壇傳奇的笑中帶淚、動人溫度。

