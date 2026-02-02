快破千！元旦至2/1日全台999人OHCA送醫

天氣寒冷，民眾禦寒之餘更要注意身體狀況變化。據消防署公布的統計數據，2月1日全台「非創傷到院前心肺功能停止（OHCA）」25人，今年元旦迄2月1日共999人，統計與天冷導致OHCA並無關聯。

據消防署統計，2月1日全台「非創傷到院前心肺功能停止（OHCA）」25人。（示意圖／中天新聞）

根據消防署統計，全台「非創傷到院前心肺功能停止（OHCA）」25人，1月30日20人、1月31日29人、2月1日25人，值得注意的是，今年1月12日單日OHCA人數達到最高峰，共有42人，今年元旦迄2月1日共999人。

廣告 廣告

消防署提醒，儘管非創傷救護案件數據無法直接證明與天氣轉冷有關，但寒冷氣候確實容易導致血壓升高，進而增加心臟負擔引發心臟病，也可能提高中風及猝死的風險。特別是在清晨或晚間溫差較大的時段，民眾應加強保暖，起床外出上班、上課時應避免劇烈運動，更需要特別關注家中長者的身體狀況。

延伸閱讀

影/高雄大膽男「警察面前連闖2紅燈」！送4萬過年罰單

野柳海邊驚見「價值2千萬大麻」！超扯畫面曝光

「分屍女恩人」死囚歐陽榕獄中病亡！檢方相驗出爐